A Apple, ao que tudo indica, tem planos para lançar os seus óculos de realidade aumentada dentro de pouco tempo, provavelmente já no início do próximo ano. Este produto poderá ser mais uma extensão do ecossistema Apple.

Para que os Apple Glass não seja mais um fracasso, considerando tudo o que já foi criado no segmento, a Apple tem um longo caminho de desenvolvimento pela frente. Assim, as primeiras unidades de teste parece que já estão a ser produzidas.

A Realidade Aumentada através do olhar da Apple

As intenções da Apple em lançar uns óculos de realidade aumentada não são uma novidade. Os primeiros detalhes mais concretos, surgiram em maio, altura em que também se vislumbrou o nome do produto: Apple Glass.

Os Apple Glass, além de um design bastante elegante, deverão trazer sensor LiDAR e carregamento sem fios. As lentes, que poderão ser graduadas, suportarão interação por gestos, podendo receber notificações, emails, dar informações como a previsão do tempo e até integrar jogos, ou informações necessárias ao dia-a-dia.

É certo que estas informações não são ainda oficiais, mas têm vindo a ser cimentadas ao longo do tempo. Em julho, foi mesmo revelado um documento que mostrava mais pormenores do que estaria a Apple a preparar com os seus óculos AR e ainda com uns HMD (head-mounted display) com um ecrã completamente revolucionário.

Foxconn já estará a produzir os Apple Glass

A Foxconn é parceira da Apple na produção dos iPhones e agora poderá ser fundamental neste novo segmento. Segundo informações recentes, as lentes semitransparentes dos Apple Glass estarão já ser produzidas pela empresa.

Não se trata de uma produção em massa, mas sim de unidades experimentais. Aparentemente, as lentes passaram de protótipo para produção experimental há já dois meses.

Segundo a mesma fonte, a Foxconn já está a trabalhar nestas lentes há três anos. Nesta altura, a Apple adquiriu uma startup que desenvolvia ecrãs de cristal líquido sobre silício para projetar imagens dentro das lentes. Contudo, poderá não haver qualquer ligação entre esta startup e o desenvolvimento dos óculos.