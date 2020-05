Apple Glasses: revelados pormenores dos óculos de realidade aumentada da Apple

A Apple tem apostado na Realidade Aumentada nos seus dispositivos, principalmente no iPhone e iPad. Contudo, desde há algum tempo, os rumores davam conta que a empresa estaria a produzir uns óculos dedicados a esta tecnologia tridimensional. Agora, ao que tudo indica, o novo dispositivo chama-se Apple Glasses e vem com um punhado de novidades.

Os primeiros detalhes dos óculos tecnológicos da empresa de Cupertino trazem um vislumbre do segmento que será a aposta nos próximos anos.

Apple Glasses para a Realidade Aumentada

Os chamados Apple Glasses ou óculos de realidade aumentada da Apple estão próximos da realidade e das mãos dos utilizadores, ou das orelhas e olhos, mais concretamente! Depois do que foi revelado pelo prolífico youtuber Jon Prosser, sobre o que a empresa estaria a preparar para lançar em meados de 2021, agora foram fornecidos detalhes adicionais.

Segundo ele, o modelo foi-lhe já mostrado (o produto final ou esquemas) e é “extremamente elegante”, refere. Apesar deste “leaker” ter muita informação “acertada”, é surpreendente como terá tido acesso a um dispositivo que ainda deveria estar no segredo dos deuses, dada a distância do seu provável lançamento.

Segundo o que é agora revelado estes óculos serão batizados como Apple Glass e poderão chegar no final deste ano ou no início do próximo, embora ainda seja cedo para estabelecer uma altura específica. É a primeira vez que dados sobre o nome oficial, sob o qual serão comercializados, são colocados na internet. A não ser que a Apple… mude de ideias!

Uma extensão tecnológica do iPad Pro 2020 e iPhone 12 Pro

Bom, mas o youtuber vai mais além e, até em jeito de provocação, oferece alguns detalhes de como funcionarão, garantindo que todo o processamento dos dados apresentados nos óculos será feito no iPhone. Além disso, o novo dispositivo terá um sensor LiDAR integrado, da mesma maneira que o próximo iPhone 12 Pro, mas não terá câmaras incorporadas. Em termos de energia, estes poderão ser carregados através de uma base dedicada usando o carregamento sem fio.

Nas suas lentes, a Apple irá integrar ecrãs, que poderão ser controlados por gestos. Se formos ver os rumores anteriores, iremos perceber que esta “fuga” coincide com as informações anteriores avançadas pela Bloomberg.

Segundo o que foi avançado, a Apple estava a pensar criar uma loja de aplicações dedicada aos óculos. Assim, este seria mais um canal de promoção de apps e levaria a aumentar o seu ecossistema, o que beneficiaria também dos programadores.

Além disso, estes óculos “inteligentes” poderia ter acesso e mostrar as notificações, e-mails, jogos e informações como a previsão do tempo.

Apple Glasses: nova alvorada no mundo da tecnologia

Os óculos de realidade aumentada são vistos pela empresa como a oportunidade de liderar um novo segmento de produtos no qual nenhuma tecnologia conseguiu ter sucesso até agora. No entanto, o foco é sempre catapultar o uso do iPhone, mesmo que um dia, lá à frente, a a empresa possa “desligar” a dependência do iPhone dos gadgets entretanto lançados, como o Apple Watch, ou Apple Glasses.

Contudo… esta não será a única novidade que a Apple está a preparar para o próximo ano!

Outros rumores referem que há evidências de que a empresa de Cupertino também está a preparar um novo Apple Watch com várias novidades ligadas à saúde e bem-estar. Além desta novidade, a Apple poderá lançar aquele que será o primeiro Mac com processadores proprietários, poderá aparecer até ao final do ano. A transição para a tecnologia ARM é um dos objetivos da Apple e tudo parece indicar que acabará a acontecer mais tarde ou mais cedo.

Posteriormente, haverá uma alteração no design do iPhone. Será feita uma aposta maior do que o que foi feito no ano passado com o iPhone iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Irá aparecer a conectividade 5G e uma câmara traseira com processamento 3D.