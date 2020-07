COVID-19: Cientistas criam app para detetar doença com base na tosse

Vários meses já se passaram e a COVID-19 continua a ser uma enorme ameaça. Aliás, segundo a Organização Mundial de Saúde, a pandemia continua a crescer e nem as melhores previsões são boas notícias.

Como temos referido, a tecnologia pode dar uma ajuda a detetar a doença e até pode ser através de uma “simples” app.

Basta tossir e usar a app para saber se tem COVID-19

Através da Inteligência Artificial vai ser possível distinguir o som da tosse de infetados com o coronavírus. Por agora o objetivo passa por trabalhar no algoritmo de deteção que mais tarde irá ser implementado numa app.

O algoritmo está a ser desenvolvido por Cientistas do México, Estados Unidos, Espanha e Itália, liderados por uma equipa do Massachussetts Institute of Technology (MIT), estão a elaborar uma base de dados com milhares de sons de tosse de pessoas de todas as idades, com e sem COVID-19.

Os sons serão analisados e comparados pelo algoritmo que indicará uma possível infeção.

Os participantes ‘doam’ a sua tosse e os seus dados e essas tosses vão alimentar um sistema de inteligência artificial que, com reconhecimento de voz, identifica tosses de pessoas infetadas e de pessoas não infetadas, comparando-as com uma precisão de que o ouvido não é capaz

Bárbara Vizmanos, responsável do projeto no México

Este projeto já se iniciou há 2 meses nos hospitais de Espanha, Itália, Estados Unidos e México, país onde os investigadores consideram fundamental ter registos sonoros de tosse por estar a atravessar o pico da pandemia da COVID-19, com mais de 295.000 casos confirmados e quase 35.000 mortes desde que o primeiro caso foi identificado, em 28 de fevereiro.

A app que será disponibilizada em breve será gratuita para todos os utilizadores.

