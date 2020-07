WRC 9 acelera no Quénia e Nova Zelândia rumo ao lançamento

WRC, uma das sagas de Rally mais antigas do mercado, prepara-se para o lançamento da sua próxima edição: WRC 9.

Como forma de aquecimento, a NACON já revelou dois trailer que mostram o jogo em ação… o Quénia e a Nova Zelândia.

WRC 9 encontra-se cada vez mais próximo da sua data de lançamento. Este final de ano promete bastante ação no que respeita a jogos de Rally, pelo que os apaixonados pela modalidade terão bastantes motivos para sorrir.

A BigBen Interactive, revelou recentemente um novo trailer do jogo, mostrando um dos palcos onde os bólides irão acelerar: Quénia.

Com WRC 9, a equipa da KT Racing vai novamente tentar elevar a série até outro patamar de realismo e exigência. Aliás, é precisamente isso que os fãs exigem do jogo.

Modo Carreira e Condução

O Modo Carreira da edição do ano passado foi considerado por muitos como um dos melhores em jogos de condução. Sendo assim, a KT Racing não quererá deixar esses créditos por mãos alheias, e em WRC 9 irá retornar com algumas melhorias.

O modo de Carreira de WRC 9, segundo a KT Racing apresentará novas dinâmicas, incluindo novas oportunidades de melhorar a equipa, uma maior diversidade de eventos e competições assim como uma maior ligação com a realidade da modalidade ao longo do ano.

Entretanto, e como na estrada é que a maior parte da ação decorre, também houve direito a melhorias.

Segundo a KT Racing, os comportamentos dos carros nos diferentes terrenos foram melhorados e refinados. Isto, pois, foram desenvolvidas melhorias para os sistemas responsáveis pela simulação das suspensões, travagens e mass transfer.

Considerado por muitos jogadores como o melhor e mais robusto jogo de Rally, WRC 9 vai contar com três novos ralies, o do Japão, Nova Zelândia e Quénia.

No entanto, todas as localizações do calendário de 2020 estarão presentes, como por exemplo, Col de Turini do Rally Monte-Carlo, a paisagem rochosa de El Condor na Argentina ou ainda Ruuhimäki na Finlândia.

Irá incluir as cerca de 50 equipas oficiais, das categorias WRC, WRC 2, WRC 3 e Junior WRC. Também serão incluídos mais de 15 carros bónus, que deixaram a sua marca na história do WRC.

Deluxe Edition

Já se conhece também o conteúdo da Deluxe Edition:

Carro bónus – Toyota Corolla WRC , o carro vencedor em 1999, com um record de presença no podium em 95% das corridas!

, o carro vencedor em 1999, com um record de presença no podium em 95% das corridas! Uma super special stage – a Barcelona Super Special Stage , uma das mais técnicas da época, no centro da cidade de Barcelona.

, uma das mais técnicas da época, no centro da cidade de Barcelona. Vantagens do Modo Carreira – esta edição terá acesso a um boost no modo Carreira.

– esta edição terá acesso a um boost no modo Carreira. Acesso Antecipado – a Deluxe Edition dará um acesso antecipado ao jogo de 48 horas.

– a Deluxe Edition dará um acesso antecipado ao jogo de 48 horas. WRC+ – incluirá uma subscrição de 3 meses de WRC+, a plataforma oficial de vídeo da competição.

WRC 9 tem data de lançamento previsto para 3 de setembro para PlayStation 4, Xbox One e PC na Epic Games Store, e mais tarde para PlayStation 5, Xbox One Series X e Nintendo Switch.

Entretanto, mais cedo neste ano, a NACON e a KT Racing anunciaram o prolongamento do contrato de licenciamento com a entidade promotora do WRC, pelo que o jogo continuará a ser o jogo oficial da competição até 2022, ou seja, compreendendo os futuros desenvolvimentos de WRC 10 e WRC 11.