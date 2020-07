Maioria diz que vai instalar e usar app portuguesa para tracing à COVID-19

O tema das aplicações móveis para monitorização da COVID-19 levanta várias questões e divide a opinião das pessoas no geral. Por um lado há quem veja esta como uma das melhores formas de controlo e prevenção da doença. Mas por outro lado, existem várias considerações que causam receio nas pessoas, como por exemplo o possível comprometimento da privacidade de quem use estas ferramentas.

Desta forma, na nossa última questão semanal perguntámos aos nossos leitores se pretendem instalar e usar a app portuguesa para tracing à COVID-19. Vamos conhecer todos os resultados.

Vai instalar e usar a app portuguesa para tracing à COVID-19?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados.

Recebemos no total 2.892 respostas, mas as opiniões dos votantes dividem-se. No entanto a maioria dos leitores, com 52% dos votos, respondeu que SIM, vai usar e instalar a app portuguesa para tracing à COVID-19 (1.490 votos).

Por sua vez, 48% respondeu que NÃO vai instalar e usar a aplicação móvel nacional para rastreio e monitorização do coronavírus (1.402 votos).

Resultados em gráfico

Em suma, estes resultados vêm reforçar e confirmar o que já se suspeitava através da análise da opinião de várias pessoas. Este assunto não é de todo unânime e tem causado muita polémica entre os portugueses.

StayAway COVID: a app portuguesa pode chegar em breve

As aplicações móveis de monitorização da COVID-19 são uma das formas de contenção da propagação do vírus. Estas aplicações sinalizam utilizadores infetados e alertam outras pessoas que tenham estado próximas dessas pessoas.

Cada telemóvel difunde na sua proximidade identificadores anónimos e armazena localmente os identificadores difundidos pelos telemóveis com quem se cruze. Esta informação permitirá ao próprio detetar a sua proximidade com uma pessoa infetada.

De acordo com as informações, a app portuguesa de tracing ao coronavírus vai designar-se StayAway COVID e deverá estar pronta em breve.

