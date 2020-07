YoWindow: A app “mágica” que lhe mostra o tempo

Felizmente hoje existem vários serviços e apps para consultar a meteorologia. Aliás, obter dados sobre o tempo continuam a fazer parte do TOP das pesquisas dos portugueses.

Em 2017 apresentámos aqui um conjunto de boas apps para obter informações sobre a meteorologia, mas está na hora de renovar. Para começar vamos conhecer a app Yo Window que está disponível para vários sistemas operativos.

Certamente que todos nós procuramos sempre as apps com que mais nos identificamos. Seja pela interface gráfica, seja pelas funcionalidades, etc. A App que apresentamos hoje chama-se Yo Window e permite ver as informações sobre a meteorologia de uma forma muito engraçada.

As animações são a característica que se destaca nesta app, podendo o utilizador personalizar com a imagem que pretender. A app YoWindow pode mostrar qualquer tempo, nascer do sol, pôr do sol e fase da Lua numa fotografia. Por exemplo, a vista da sua janela. As informações apresentadas são bastante simples de interpretar.

Mas há mais! Percorra as horas ao longo do dia e observe a mudança de tempo. Basta deslizar o seu dedo da esquerda para a direita. O sol (na app) põe-se ao mesmo tempo do que no mundo real. A paisagem muda 5 vezes por ano para refletir as mudanças da natureza na sua área.

Veja a app YoWindow em vídeo

Esta app tem fontes meteorológicas de alta precisão – Foreca (nowcasting), yr.no (met.no), METAR, National Weather Service (NWS), Weather Underground, Open Weather Map. A previsão baseia-se nos dados das estações meteorológicas nacionais e estrangeiras, radar e imagens de satélite.

Para quem procura outro tipo de apps, sugerimos espreitarem o nosso artigo seguinte onde tem a indicação para boas apps. Todas elas são gratuitas e disponibilizam informação bastante interessante. Se tiverem sugestões de outras apps, deixem nos comentários.

Para obter a app basta que aceda aqui.

