15 anos de Ultimate Team celebrados em EA SPORTS FC

O tempo corre! O tempo voa! Ainda parece que foi ontem que Ultimate Team foi estreado e já está a fazer 15 anos. E a EA Sports não quer deixar passar o momento em branco. Vamos ver...

Ultimate Team é, nos tempos que correr, um adolescente já com alguma maturidade e robustez. São 15 anos de vida, sempre a crescer e a apresentar novidades, tendo-se mantido como um dos, senão o, principais modos de jogo de FIFA e mais recentemente EA SPORTS FC.

15 anos é uma idade já bastante aceitável e, esta semana começa uma celebração de duas semanas do aniversário Ultimate Team no EA SPORTS FC 24, trazendo para a comunidade FC celebrações 5-Star com Skill Moves também 5-Star, com atualizações 5-Star Weak Foot, novas introduções PlayStyle e ICONs favoritos dos fãs em anos anteriores.

Este ano é também o primeiro aniversário do modo Ultimate Team após a chegada do futebol feminino ao Ultimate Team no EA SPORTS FC 24, com o maior número de jogadoras de primeira linha adicionadas num único ano.

Para começar a celebração, a UT Birthday Team 1 já se encontra disponível em EA SPORTS FC 24, com presentes, surpresas e itens adicionais a serem revelados à medida que a festa continua na próxima semana. Vejam de seguida a lista de nomes presentes no UT Birthday Team 1:

Lionel Messi (Inter Miami)

Bukayo Saka (Arsenal)

Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Rodrygo Silva de Goes (Real Madrid)

Alex Morgan (San Diego Wave)

Diogo Jota (Liverpool)

Ronald Araújo (FC Barcelona)

Karim Benzema (Al-Ittihad)

Beth Mead (Arsenal WFC)

Nicolò Barella (Inter Milan)

Sacha Boey (Bayern Munich)

Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain)

Ewa Pajor (VfL Wolfsburg)

Rose Lavelle (NJ/NY Gotham FC)

Felipe Anderson (Lazio)

Robin Gosens (FC Union Berlin)

Sergej Milinković-Savic (Al Hilal)

Anton Stach (TSG 1899 Hoffenheim)

Mais novidades serão reveladas ao longo dos próximos dias sobre a celebração dos 15 anos de existência de Ultimate Team.