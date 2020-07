Smartphone Xiaomi terá Snapdragon 865 Plus e carregamento a 120W

Nos últimos tempos temos assistido a uma crescente corrida pelo aumento da potência de carregamento das baterias dos smartphones. Esta mudança será uma forma de compensar a capacidade das baterias que, fisicamente, não tem margem para crescer. Neste sentido, a vemos a OPPO, a Vivo e a Xiaomi, como exemplos nestes trabalhos.

Agora, uma nova certificação refere que a Xiaomi terá pronto um novo modelo de smartphone com bateria capaz de carregar a 120W. Além disso, são revelados outros pormenores interessantes.

Novo smartphone Xiaomi terá carregamento a 120W

Foi através de uma nova certificação na plataforma chinesa 3C que se ficou a conhecer mais um modelo Xiaomi, com o número M2007J1SC. Daqui destaca-se o facto deste estar certificado para um carregamento numa potência máxima de 120W, mais concretamente de 6A e 20 V.

Além dessa informação há também a indicação de que se trata de um smartphone 5G.Assim sendo, terá que vir equipado com um processador adequado.

Para complementar esta informação, o mesmo modelo já foi encontrado no código da MIUI 12. Associado a ele existe um nome de código “cas”. Segundo o site XDA Developer, este nome de código está associado ao processador Snapdragon 865, um processador 5G. Contudo, poderá vir equipado com o Snapdragon 865+, uma vez que não há distinção entre eles, nas linhas de código analisadas.

Recentemente, parece ter havido uma alteração ao código na referência à câmara. Anteriormente a referência era de uma câmara de 108 MP, contudo, a alteração dá conta que a câmara principal será de 48 MP.

Ainda no requisito da câmara, o modelo “cas” deverá vir com zoom ótico e um modo “supermoon”. Terá ainda uma câmara grande angular dedicada a fotos macro. Com estas referências, no entanto, não fica explícito se o smartphone poderá ter 3 ou 4 câmaras no módulo principal.

Na mesma análise, não foi possível identificar se esta seria uma proposta específica para o mercado chinês ou se, pelo contrário, poderia chegar ao mercado global.