Finalmente, Far Cry 6 é revelado pela Ubisoft

A Ubisoft revelou recentemente o desenvolvimento de Far Cry 6, o próximo jogo da série que vai desta feita chegar a uma bela ilha nas Caraíbas.

Venham conhecer mais sobre o jogo.

O Paraíso tem um Preço!

“O Paraíso tem um Preço” é o lema de Far Cry 6 e acompanha a história da pequena ilha de Yara que, outrora um pequeno paraíso repleto de turismo, economia, beleza e paz, se encontra agora dominada por um ditador. Ditador esse que terá de ser derrubado… pelo jogador.

Anton Castillo é, precisamente, quem comanda tudo em Yara a seu belo prazer. Castillo promete restaurar a prosperidade de Yara, no entanto, prefere manter as rédeas curtas sobre a população e enquanto prepara o filho Diego para se tornar o próximo El Presidente.

A preparação do filho de Anton é à imagem do pai, ou seja, à base da lei da força e da opressão. Para construir a nação próspera que será herdada pelo filho, ele sacrificará a liberdade e a vida de qualquer um que atravessar o seu caminho.

Após a revolução e décadas de sanções e bloqueios económicos estrangeiros, Yara parou no tempo, forçando o povo a descobrir novas maneiras de se adaptar. Assim de repente, parece uma história de uma ilha bem real, não parece?

Tal como na realidade, em todos os governos ditatoriais, existe um grupo de revoltados e em Far Cry 6, esse grupo será o nosso principal apoio. São denominados por Falsos Yaranianos e são rebeldes que se fartaram da opressão e do trabalho forçado a que foram obrigados ao longo dos anos.

Dani Rojas

No entanto, a resistência encontra-se enfraquecida e sem um líder que mantenha acesa a chama da liberdade. É precisamente neste ambiente que o nosso personagem entra em cena.

Dani Rojas é o nome (tanto masculino como feminino) do nosso personagem que, irá fazer tudo para derrubar Castillo, desde as selvas verdejantes até as ruas da capital, Esperanza.

Teremos ao nosso dispor uma poderosa variedade de armas e veículos, e montará uma rede de aliados para lutar ao seu lado, incluindo Presas de Aluguel, como Chorizo, um cão salsicha perigosamente perturbador.

Tal como aconteceu nos jogos anteriores, espera-se que Far Cry 6 apresente um mundo aberto e que a ilha apresente variedade de localizações para visitar.

Uma curiosidade interessante, o fato do ator Giancarlo Esposito, que atuou na série televisiva Breaking Bad, ser a voz do vilão principal.

Não se sabe ainda muito mais sobre o jogo, mas nos próximos meses poderemos esperar certamente por mais informações a serem libertadas pela Ubisoft.

Far Cry 6 será lançado a 18 de fevereiro de 2021 e vai chegar às PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e ao Google Stadia.