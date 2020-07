HiPhi 1: SUV elétrico chinês com autonomia para 640 km, inicia os testes na Europa

O mercado dos elétricos começa a aumentar e as ofertas vindas da China estão já a querer conquistar a Europa. Assim, o fabricante chinês Human Horizons surpreendeu o mundo no ano que passou com a apresentação do conceito do seu primeiro carro. Conforme foi dado a conhecer, o SUV elétrico de nome HiPhi 1, destaca-se pelo seu design, desempenho e alto nível tecnológico.

Este modelo foi visto esta semana a realizar uma série de testes no circuito da Continental em Hanôver, Alemanha. Nesse sentido, poderemos supor que estará já nos últimos ensaios antes de iniciar a sua produção no final deste mesmo ano.

HiPhi 1 já faz testes na Europa

O HiPhi deverá estar alinhado com as melhores ofertas tecnológicas que o segmento exige. Terá dois motores elétricos que lhe darão tração integral e permitirá fazer dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,9 segundos. Além disso, o seu trunfo é mesmo a autonomia, 640 km (NEDC) que dizem ser capaz de atingir, graças a uma bateria que terá uma capacidade de 96 kWh.

O projeto em fase de protótipo tinha o objetivo de ser a primeira arquitetura orientada para o ser humano. Conforme referiram os designers, este vinha pensado para se adaptar e aprender automaticamente a criar soluções diversificadas que irão melhorar a experiência do utilizador. Para isso, o HiPhi conta com a sua rede neuronal que está suportada em quatro ‘super cérebros’, controladores de domínio e 6 plataformas informáticas (MPUs).

Um SUV elétrico ligado ao mundo… permanentemente!

Tudo isto é ligado via Ethernet 1G para fornecer uma alta transmissão de dados, superior à tradicional nos veículos atuais. O veículo é capaz de analisar enormes quantidades de informação e tomar decisões, utilizando a computação na cloud com um poderoso motor de análise para construir um veículo inteligente.

Terá ligação 5G, um total de 562 sensores, apesar de não estarem descriminados, condução autónoma de nível 3, luzes LED DLP para projetar símbolos na estrada, reconhecimento facial, rodas traseiras direcionais, suspensões pneumáticas inteligentes, entre muita outra tecnologia.

Assim, a Human Horizons, que adquiriu uma fábrica que pertenceu à KIA na China, começará a produzir o HiPhi 1 no final deste ano, antecipando os planos iniciais em quase seis meses, e inicialmente será comercializada apenas no mercado asiático. Contudo, o objetivo é torná-lo um modelo global com especial atenção ao mercado europeu onde têm grandes esperanças.

Este SUV elétrico e familiar causa elevadas expectativas no mercado. A qualidade da tecnologia, altos padrões de segurança e um preço atrativo poderão ser a chave para conquistar as massas. Claramente poderá ser um problema para o mercado europeu tradicional se este carro chinês cumprir requisitos e tiver um “preço da China”.