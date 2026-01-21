Simulador da Saber Interactive Docked, já tem demo disponível

A Saber Interactive disponibilizou recentemente uma demo para o seu próximo jogo, Docked. Uma simulação sobre a vida nas docas.

A Saber Interactive, a equipa de desenvolvimento responsável por sucessos de simulação como SnowRunner, Expeditions: A MudRunner Game ou RoadCraft, encontra-se a preparar o lançamento de Docked, uma simulação realista onde o jogador faz a gestão das operações diárias de um porto movimentado após um furacão devastador o ter assolado.

Tal como será de esperar, no dia-a-dia de um porto, existe muita azáfama e muito trabalho pesado a fazer. Dessa forma, o jogador terá várias responsabilidade como operar máquinas e veículos pesados ou restaurar e aprimorar as próprias infraestruturas do porto.

Como gestor de Porto Wake, a função do jogador é de participar ativamente em todas as operações diárias e, dessa forma, tentar salvar os negócios da sua família. A dinâmica do jogo é simples. Quando os navios chegarem às docas, o jogador terá de descarregar as várias cargas pesadas que transportam, ou carregar mercadorias a serem expedidas.

Seja como for, terá de manter todos os equipamentos do porto, em perfeitas condições de forma a que as tarefas habituais funcionem sem problemas ou avarias.

O jogo levará os jogadores numa experiência diferente que pretende lançá-los numa imersão incomparável na medida que poderão operar uma tremenda variedade de veículos industriais pesados ​​com características realistas, estabelecer cadeias logísticas e concluir trabalhos para ganhar recursos e financiamento. Tudo isto, além de expandir a própria infraestrutura das docas de forma a torná-la mais do que apenas um porto seguro em tempos de tempestade, mas um verdadeiro entreposto comercial.

Mas atenção. Para ter sucesso, é necessário também ter negócio e para tal o jogador terá ainda de conseguir atrair negócios novos para a sua doca de forma a conseguir expandir os seus negócios.

Docked chegará ao PC via Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X, ainda sem data concreta de lançamento, mas já com uma demo disponível.