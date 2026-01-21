Espionagem dos EUA: Dinamarca ordena o fim do Bluetooth nos equipamentos do Estado

Perante as tensões geopolíticas com os Estados Unidos, a Dinamarca ordena a desativação do Bluetooth nas suas administrações. Uma medida drástica para contrariar os riscos de espionagem.

Com Trump... nunca fiar

A crise da Gronelândia, apanhada em sanduíche entre a Europa e os Estados Unidos, leva Copenhaga a reagir no campo da cibersegurança. O governo ordenou a desativação total do Bluetooth nos seus serviços soberanos.

Polícias, militares e funcionários públicos devem desligar os seus auscultadores, AirPods e qualquer dispositivo sem fios. Estes poderão, de facto, transformar-se rapidamente em escutas.

Bluetooth: falha de segurança conhecida há anos, que pode falhar à Dinamarca

Sabe-se há muito tempo nos círculos da cibersegurança que o Bluetooth nunca foi o parangão da segurança digital. Centenas de milhões de utilizadores em todo o planeta ligam diariamente os seus auscultadores, relógios ou colunas através deste protocolo sem fios.

O problema é que, por detrás da sua aparência inofensiva, escondem-se vulnerabilidades estruturais facilmente exploráveis por quem sabe como fazê-lo.

Os hackers deram nomes às suas técnicas de ataque. BlueBorne, por exemplo, permite piratear um dispositivo à distância, enquanto o Google Fast Pair explora as ligações automáticas.

O mais preocupante em tudo isto é que não é necessário ligar o que quer que seja. Ter o Bluetooth ligado no bolso é suficiente para que um espião capte as suas conversas sem que se aperceba.

Bluetooth e a nova guerra fria

É, portanto, neste clima de guerra fria tecnológica, alimentado pelas ameaças de Donald Trump sobre a Gronelândia, que as autoridades dinamarquesas reagiram.

O meio especializado Ingenioren revelou que o serviço informático da polícia exige agora às forças da ordem e aos funcionários públicos que desliguem todo o equipamento Bluetooth, profissional e pessoal.

O motivo oficial, segundo fontes policiais, não é outro senão uma suspeita "muito específica", uma fórmula enigmática para evitar o pânico geral, mas que faz ainda assim referência aqui a um risco de espionagem.

Especialistas dão o alarme sobre o que é um canal de rádio incontrolável

Benoit Grünemwald, especialista em cibersegurança na ESET França, tem a sua própria ideia do que se está a passar.

A decisão dinamarquesa de desativar o Bluetooth visa reduzir imediatamente a superfície de ataque que esta tecnologia representa.

Cada dispositivo ligado pode ser uma porta de entrada adicional para agentes hostis, pelo que a decisão faz, de facto, sentido.

O especialista detalha os riscos de forma bastante concreta.

Estas vulnerabilidades permitem a execução de código à distância, a interceção de comunicações ou o acesso a dados sensíveis, incluindo quando o dispositivo não está em modo detetável.

Um pirata pode assim assumir o controlo do seu telefone, ouvir as suas chamadas ou roubar os seus ficheiros. E os seus auscultadores tornam-se um microfone espião sem que se aperceba, mesmo no fundo da sua mochila.

Nas administrações soberanas, o Bluetooth deve ser considerado como um canal de rádio não controlado e utilizado apenas em caso de absoluta necessidade.

Conclui Benoît Grunemwald.

Um princípio de precaução máxima, que revela o potencial da espionagem digital, que se sofisticou amplamente nos últimos anos.

Copenhaga já não brinca. Face às tensões internacionais, até as tecnologias mais banais se tornam armas em potência.