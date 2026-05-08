Acabado de anunciar, Star Fox está a caminho da Nintendo Switch 2

Foi no mais recente Nintendo Direct que a companhia nipónica revelou o desenvolvimento de Star Fox para a Nintendo Switch 2. Venham saber mais pormenores e quando é lançado o jogo.

OS fãs de todo o mundo já conhecem Fox McCloud nos céus de Super Mario Galaxy O Filme. Pois bem! Muito em breve, poderão descolar também com a raposa voadora e seus aliados na Nintendo Switch 2, pois na mais recente Nintendo Direct, foi anunciado que Star Fox vai chegar à Nintendo Switch 2 a 25 de junho.

Trata-se de uma aventura recheada de ação baseada em Lylat Wars para a Nintendo 64 que vai levar os jogadores a desfrutar de modos de jogo novos e já conhecidos enquanto embarcam numa missão perigosa para salvar o sistema Lylat, que agora pode ser explorado em maior detalhe graças à total reformulação visual do jogo.

A história do jogo conta-nos como o cientista maléfico Andross pretende controlar o sistema estelar Lylat. Apenas Fox McCloud e o esquadrão Star Fox o podem impedir... e o jogador, claro!

Uma aventura modernizada, é o que se pode chamar de Star Fox, baseado em Lylat Wars e que conta com uma reformulação visual total que tira o máximo partido da potência e do desempenho da Nintendo Switch 2. O jogador vai explorar planetas e o interior de uma nébula dentro do sistema Lylat, desde o planeta vibrante de Corneria até aos oceanos poluídos e inóspitos de Zoness.

Star Fox conta ainda com um combate espacial intenso, convidando os jogadores a entrarem no cockpit do seu Arwing, um caça aeroespacial de alto desempenho, e usar todo o seus armamento dwe canhões laser para derrotar as forças inimigas. Também pode proceder a manobras entusismantes, como loops e barrel rolls para se defender do fogo inimigo.

Irá ainda descobrir percursos alternativos pelo sistema Lylat ao jogar os níveis várias vezes enquanto conclui novos desafios e missões. Por fim, poderá ainda unir forças com amigos no novo modo de batalha multijogadores de quatro contra quatro.

Star Fox conta com um Modo campanha, no qual os jogadores vão viajar por uma ampla variedade de planetas, navegar por entre campos de asteroides e enfrentar inimigos em combates aéreos livres. Escolha entre os níveis de dificuldade fácil ou normal no início e aperfeiçoe as suas capacidades até ganhar todas as medalhas necessárias para desbloquear a dificuldade "expert". Os objetivos que concluir, os inimigos que derrotar e outras ações que tomar podem alterar a sua rota e o que terá de fazer em cada nível. Poderá encontrar níveis diferentes dependendo das rotas que assumir, pelo que haverá sempre uma razão para revisitar cada missão.

Terá ainda um Modo de desafio, onde os jogadores podem experimentar novamente os níveis que já tiver concluído e encontrar novos objetivos e desafios, alguns dos quais não encontrará no modo de campanha. Os desafios estão disponíveis na dificuldade normal ou "expert".

Conta ainda com um Modo de batalha, no qual o jogador vai reunir o seu esquadrão para competir em batalhas aéreas 4x4, em que oito jogadores são divididos entre as equipas Star Fox e Star Wolf. Este modo oferece três níveis com diferentes objetivos, entre os quais: assegurar o controlo de uma zona em Corneria, recolher cristais de energia em Fichina ou recuperar mercadorias roubadas por piratas espaciais no Sector Y. Junte-se a batalhas em equipa online através de partidas privadas ou com jogadores de todo o mundo. Com o GameShare3, até quatro pessoas podem partir para os céus localmente ou online através do GameChat. Embora o GameShare online esteja disponível apenas para consolas Nintendo Switch 2, é possível partilhar jogos compatíveis através do GameShare tanto com consolas Nintendo Switch 2 como Nintendo Switch.

A Nintendo anunciou que o regresso oficial de Fox McCloud em Star Fox vai ser em exclusivo para a Nintendo Switch 2 a partir de 25 de junho.