Streetdog BMX, um jogo de BMX à antiga

Preparem-se todos os amantes de BMX pois está para breve a chegada de Streetdog BMX, dos Yeah Us! Games, que se encontra em fase de alinhamento da direção para a sua partida.

Preparem-se todos os amantes de BMX, pois encontra-se para breve o lançamento de Streetdog BMX, o jogo dos Yeah Us! Games que se dedica precisamente a esse desporto.

Atenção que a ação começa já em 2026 com o seu lançamento, a estar previsto no Steam, para o dia 14 de janeiro. A Yeah Us! Games volta a produzir um jogo com a temática das BMX e desta feita ainda mais radical, combinando na perfeição a adrenalina e arte de Tony Hawk e Dave Mirra.

Seja executando uma combinação perfeita ou explorando as ruas com estilo, os jogadores de BMX poderão realizar manobras antigas e novas neste próximo título.

Em Streetdog BMX, todas as manobras mais extremas do BMX estarão presentes. Seja rodopiar, dar piruetas, fazer derrapagens ou outras acrobacias, tudo será possível através de seis mapas repletos de adrenalina, onde as ruas transformam-se em autênticos parques de diversões para ciclistas radicais.

De forma a que os jogadores possam aperfeiçoar as suas manobras e habilidades, existirá um skate park onde poderão perder horas a aprimorar aquela manobra ou aquele salto especial. Depois disso, é lançarem-se nas tuas e exibir todas as habilidades aprendidas em prédios, telhados, estaleiros de construção e muito mais.

Cada local oferece mais do que apenas um cenários para as exibições, sendo que ao descobrir toda a extensão de cada um desses mapas poderá desvendar novos desafios, truques e até mesmo outras áreas escondidas.

Conseguir a combo perfeita pode ser um desafio para alguns, mas para os mais aventureiros, existem mais de 270 desafios adicionais que incentivam os jogadores a atingirem o limite das suas próprias criatividades. Corridas contra o tempo, dominar determinadas manobras ambiciosas, quebrar recordes, são apenas alguns exemplos dos desafios que estarão à espera dos jogadores.

Se os jogadores conseguirem dominar as suas BMX e vencer todos os 270 desafios, não há necessidade de travar, pois Streetdog BMX desafia todos os jogadores a continuarem a pedalar na busca de pontuações ainda maiores ou inventando novas combinações criativas.

Streetdog BMX será lançado a 14 de janeiro para PC.