Apple Silicon: O novo e super poderoso coração dos Mac

Ao longo dos anos a Apple tem vindo a garantir o melhor desempenho dos seus equipamentos. Aconteceu no iPhone, com uma evolução significativa do SoC e também nos iPad. Hoje a Apple traz uma super novidade para os Mac, o novo processador Apple Silicon.

Com o novo Apple Silicon, a Apple referiu que vamos estar numa nova era do processamento. Conheça melhor a plataforma Apple Silicon.

Apple Silicon a nova tecnologia da Apple

Quem tem um Mac sabe bem que tem uma máquina super optimizada. A Apple trabalha muito bem tanto ao nível do hardware como ao nível da otimização do software.

Contudo, a empresa de Cupertino quer voltar a fazer história ao nível da performance e anunciou o novo processador Apple Silicon.

A Apple apresentou algumas demonstrações com “software pesado” e o resultado é simplesmente brilhante. Por exemplo, usando a ferramenta Final Cut Pro, para edição de vídeo, a Apple mostrou como uma máquina com o novo processador se comporta.

Tal como foi possível ver no vídeo, com um vídeo 4K facilmente podemos aplicar filtros quase sem esforço para a máquina.

A Apple anunciou que fará a transição da Intel para o novo Apple Silicon nas próximas gerações do Mac.

Além disso, a empresa revelou também que há uma variedade de tecnologias que fazem parte do novo processador Apple Silicon, incluindo redes neuronais, GPU, Secure Enclave (coprocessador seguro que inclui um gestor de chaves com base no hardware, o qual está isolado do processador principal para oferecer uma camada extra de segurança) e muito mais.

Craig Federighi revelou que tudo para o novo macOS Big Sur é atualizado tendo em conta já a plataforma Apple Silicon. A empresa também diz que o Logic e o Final Cut Pro otimizados estarão disponíveis para o primeiro dia.

Federighi revelou ainda que vários programadores e empresas estão já a trabalhar para a nova plataforma.

