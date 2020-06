Atletas da NBA vão usar anel para identificar sintomas da COVID-19

Para conseguir retomar a temporada desportiva com segurança, os atletas da NBA vão poder usar um anel inteligente que consegue rastrear e identificar possíveis sintomas da COVID-19. Mas este dispositivo pode também detetar sintomas que possam indicar outros problemas de saúde e, como tal, impossibilitar os atletas de praticar a atividade desportiva.

Com o Mundo em estado de alerta devido à pandemia da COVID-19, as pessoas procuram formas de retomar as suas vidas e atividades com a maior precaução e segurança possível.

Atualmente os Estados Unidos da América são o país com o maior número de infetados por COVID-19. Há mais de 2 milhões de casos confirmados, mais de 122 mil mortes a lamentar, e perto de um milhão de recuperados.

Ainda assim, a situação não está nada fácil para o país de Donald Trump e para retomar as atividades há que implementar medidas e normas de segurança eficazes, apostando na prevenção.

Atletas da NBA vão usar anel para rastrear sintomas da COVID-19

O anel inteligente designado Oura vai poder ser usado pelos atletas da NBA como forma de monitorizar e identificar possíveis sinais e sintomas da COVID-19. Mas o gadget vai também ser capaz de detetar sintomas de outros problemas para analisar o estado de saúde dos desportistas.

Desta forma, será possível perceber quais os atletas com problemas de saúde, permitindo assim que a liga de basquetebol retome a temporada, prevista para final de julho, com a máxima segurança.

Segundo a imprensa norte-americana, os jogadores já estão a receber estes anéis inteligentes da Oura para que se consega monitorizar dados como a temperatura do corpo, as funções respiratórias, os batimentos cardíacos e ainda os padrões de sono.

Para além disso, as informações recolhidas vão ajudar a preparar treinos e outras atividades mediante o estado físicos dos atletas. Assim será possível também promover a performance dos jogadores nas atividades desportivas, através de um acompanhamento médico especializado.

Um documento enviado aos atletas e comissões técnicas na passada terça-feira, dia 16 de junho, mencionava a utilização do dispositivo eletrónico. No entanto esta utilização não é obrigatória, mas o anel da Oura foi disponibilizado para todos os que decidam retomar os compromissos desportivos.

Os dados são depois sincronizados com a app para smartphone, disponível para iOS e Android, e podem também ser inseridos manualmente sem o anel. Mas neste caso só serão partilhados com a comissão técnica e junta médica da NBA caso isso aconteça.

Conheça um pouco melhor o anel Oura

O anel inteligente Oura foi inicialmente projetado como um gadget para ser usado na prática de exercícios e monitorização da saúde.

Mas também foi reconhecida a sua utilização como indicador de risco de infeção da COVID-19, sendo mesmo citado num estudo do Instituto Rockefeller de Neurociência da Universidade da Virgínia do Oeste, nos EUA.

As conclusões mostraram que o anel é capaz de detetar sintomas da doença provocada pelo coronavírus pelo menos 3 dias antes de serem percebidos fisicamente, com uma taxa de sucesso de 95%.

O dispositivo recorre à Inteligência Artificial e algoritmos para obter uma monitorização mais precisa. O interior do anel tem vários sensores e o preço ronda os 300 dólares, ou seja, cerca de 266 euros.