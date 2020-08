Smartphone Xiaomi tem câmara funcional no sensor de impressões digitais

As questões de segurança associadas aos smartphones são, constantemente, levantadas. Normalmente, são associadas a aplicações móveis, muitas vezes de terceiros, mas também existem casos onde as próprias fabricantes são colocadas em causa.

Relacionado com esta temática, um utilizador de um smartphone Xiaomi encontrou algo que provavelmente a maioria dos utilizadores nunca tinha pensado sequer que tal pudesse existir. No sensor de impressões digitais foi encontrada uma câmara a funcionar… ainda que com imagem muito fraca.

Os smartphones incluem, há algum tempo, tecnologia que lhes permite ter no ecrã o sensor de impressões digitais. Através se sensores ultrassónicos, como utiliza a Samsung, por exemplo, ou através de sensores óticos, como acontece com a grande maioria dos smartphones de outras marcas.

Ambos são, por omissão, mais seguros que os sensores capacitivos, no entanto, poderão levantar-se outras questões relativas à segurança.

Câmara do sensor de impressões digitais

Foi através de uma publicação no Reddit que um utilizador de um Xiaomi Mi 9T demonstrou que é possível aceder ao sensor ótico de impressões digitais do seu smartphone. À partida, a notícia não seria de estranhar, uma vez que existem diversas formas de aceder aos vários sensores através de aplicações, para testar a sua usabilidade.

Foi, portanto, através da app Activity Launcher, uma app que dá acesso a atividades ocultas dentro do smartphone, oferece menus de calibração e permite efetuar testes de fábrica e outras demonstrações, que o utilizador acedeu ao sensor.

Contudo, ao fazê-lo foi possível perceber que existe uma câmara funcional acessível através de uma simples app. Esta câmara tem uma imagem bastante fraca, quase sem alcance nenhum, uma vez que está projetada para captar unicamente a impressão digital do utilizador.

Ainda assim, as questões de privacidade são trazidas a debate. Não deveria ser possível que uma app de terceiros tivesse a capacidade de aceder e mostrar a imagem captada por este sensor. Assim, torna-se evidente que qualquer pessoa mal intencionada possa utilizar esta brecha para espiar os utilizadores.

É importante referir que, depois deste teste, vários utilizadores tentaram a mesma proeza, contudo, alguns sensores deixaram de funcionar convenientemente. Portanto, aconselhamos a que não tente reproduzir esta ação no seu smartphone.