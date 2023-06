O mais pequeno gerador solar BLUETTI AC60 & B80 chega ao mercado europeu

A BLUETTI, líder na indústria de armazenamento de energia limpa, lançará na Europa ainda este mês o seu novo AC60 & B80, o menor gerador solar com capacidade de expansão e garantia de 6 anos.

BLUETTI AC60 & B80, maior capacidade em menor dimensão

O novo gerador solar BLUETTI AC60 & B80 surge como uma resposta a uma lacuna existente no mercado. As power stations existentes tendem a ser grandes ou, quando pequenas, a perder muita da capacidade desejada pelos consumidores.

O BLUETTI AC60 é um gerador solar de 8,6kg com um inversor de 600W e uma bateria LiFePO4 de 403Wh que pode adicionar o B80 para aumentar a capacidade. Equipado com 7 tomadas diferentes, o AC60 pode carregar vários dispositivos, até mesmo os de 1.200W com o seu modo Power Lifting.

A sua estrutura interna é significativamente atualizada: os seus circuitos são isolados das saídas de ventilação. E o AC60 é classificado com IP65 para proteção contra água e poeira devido aos materiais externos, tornando-o uma fonte de energia perfeita para atividades ao ar livre, como overlanding, camping na praia e muito mais.

Silenciosa e perfeita para as atividades ao ar livre

O AC60 suporta quatro métodos de carregamento: carreamento AC, carro, solar e gerador de carregamento. Com um carregamento AC Turbo de 600W, leva apenas 40 minutos para recarregar o AC60 de 0 a 80%. A unidade opera silenciosamente a 45dB ou abaixo de 40dB no modo de carregamento silencioso, perfeito para uso em espaços confinados, como uma sala ou tenda, ou para ambientes junto à natureza, de forma a não perturbar o som envolvente.

Apresentando o modo ECO avançado, o AC60 desliga automaticamente se nenhuma carga estiver ligada. Com alguns cliques na app BLUETTI, as saídas AC e DC podem ser ajustadas separadamente para 10-30W e 5-20W para pequenas cargas, reduzindo efetivamente o autoconsumo durante o trabalho. Além disso, tem perda de stand-by ultrabaixa quando não está em uso.

Controlo em qualquer lugar do BLUETTI AC60 & B80

O AC60 é de alta tecnologia e fácil de usar, com um ecrã LCD a cores intuitivo que mostra o estado da bateria, o tempo restante de carga/descarga e outras informações úteis. A app BLUETTI oferece monitorização e controlo em tempo real de qualquer lugar para uma gestão contínua.

O complemento B80

Projetado para complementar o AC60, o B80 de 9,88 kg usa as mesmas células LiFePO4 confiáveis, a bateria de armazenamento de energia mais estável e segura que oferece mais de 3.000 ciclos. Dois B80s, 806Wh cada, podem expandir a capacidade do AC60 até um máximo de 2.015Wh. O B80 pode funcionar como uma fonte de energia DC autónoma com três portas DC: USB-A, USB-C e uma tomada de carro ou como um banco de energia para outros geradores solares BLUETTI como EB3A, EB70 e AC180.

Tão confiável e seguro quanto o AC60, o B80 vem com um avançado sistema de gestão de bateria (BMS) para garantir a máxima eficiência e evitar sobretensão, sobreaquecimento, curto-circuito e outros problemas de segurança. Além disso, uma garantia de 6 anos líder do setor oferece mais facilidade para uso sem preocupações.

Compacto, mas poderoso. O AC60 e o B80 são compactos em 290 mm x 205 mm x 234 mm, aproximadamente o mesmo tamanho de uma caixa de sapatos. A alça dobrável ergonómica foi projetada para facilitar o transporte.

A estação de energia BLUETTI AC60, juntamente com a bateria de expansão B80, estarão disponíveis no site oficial da BLUETTI na Europa ainda este mês, por um preço ainda desconhecido, mas que promete ser muito competitivo.

BLUETTI AC60