COVID-19: Primeira vacina é registada pela Rússia, antes de se completar a fase 3

A Rússia, através de Vladimir Putin, acaba de anunciar que esta manhã foi registada a primeira vacina contra o novo coronavírus. Segundo avança, é uma vacina eficaz e que passou por todas as provas necessárias, permitindo uma “imunidade estável” face à doença. No entanto, a fase 3 da investigação não foi completada.

A vacina começará a ser distribuída a 1 de janeiro de 2021.

Rússia regista a primeira vacina contra a COVID-19

Foi através do presidente russo, Vladimir Putin, que foi anunciado o registo da primeira vacina contra a COVID-19, durante uma reunião com os membros do governo.

Esta manhã foi registada, pela primeira vez no mundo, uma vacina contra o novo coronavírus

Segundo as informações partilhadas, esta vacina revelou-se já eficaz e ultrapassou todas as provas necessárias para ser registada. Além disso, através dela consegue-se uma “imunidade” estável face à doença.

A vacina agora registada começará a ser distribuída a 1 de janeiro de 2021, segundo indicação do Ministério da Saúde russo, avança a imprensa internacional.

Rússia a saltar etapas

Apesar desta notícia de esperança, há quem questione a decisão deste registo. A vacina só deveria, portanto, ser registada depois de completada a fase 3 da investigação que, normalmente, é uma fase que demora vários meses e envolve testes a milhares de pessoas. Só desta forma é possível garantir a sua eficácia.

Já antes, há poucas semanas, quando a Rússia avançou que teria a vacina pronta, a Organização Mundial da Saúde que fossem respeitados os protocolos e regulamentos em vigor sobre o desenvolvimento de uma vacina anti-covid-19.