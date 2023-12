Passatempo de Natal: ganhe um Huawei Watch GT 4

Com o espírito do Natal ainda a pairar, temos presentes para deixar no sapatinho daqueles que nos leem, diariamente. Para esta missão, contamos com a ajuda da Huawei: temos para lhe oferecer um novíssimo Huawei Watch GT 4 de 46 mm com bracelete em titânio.

Com o Watch GT 4 a Huawei procurou responder a uma tendência que muitos procuram: aliar a estética de um relógio tradicional à tecnologia que se exige, hoje em dia.

Conforme destacámos na análise ao Huawei Watch GT 4, este "está ainda mais próximo do que é um relógio tradicional, mas conjuga toda a capacidade de monitorização da saúde e de bem-estar de um smartwatch".

Além da elevada duração da bateria, por permitir que seja usado durante oito dias consecutivos numa utilização normal, e do controlo eficiente da saúde e do bem-estar dos utilizadores, destaque para a interface simples e a presença de mais de 25 mil mostradores de relógio, completamente personalizáveis e dinâmicos.

Passatempo de Natal: Huawei Watch GT 4

Quer ganhar um Huawei Watch GT 4 de 46 mm com bracelete em titânio? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a página de Instagram da Huawei Mobile PT. 2 - Seguir a página de Facebook da Huawei Mobile. 3 - Subscrever a Newsletter do Pplware. 4 - Diga-nos qual o presente que mais gostou de receber neste Natal. Nota: A mensagem deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 26 de dezembro às 16h00 e termina no dia 30 de dezembro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

