Samsung confirmou acidentalmente o nome do novo Galaxy Watch Ultra

Será já no próximo mês que a Samsung realizará um novo evento Unpacked. Neste esperam-se muitas novidades dos smartphones dobráveis da marca, mas certamente que vão existir outras novidades. Uma das esperadas é um novo smartwatch e agora a Samsung revelou mais do que pretendia, incluindo o nome desta futura proposta.

Há já algum tempo que se fala da possibilidade da Samsung revelou um novo Galaxy Watch. Este deverá seguir uma nova filosofia e abordar um mercado que está ainda por explorar pelas grandes marcas. Este deverá ser focado nos desportos radicais e ser ainda mais resistente que as suas restantes propostas.

Se até agora apenas eram conhecidas imagens (renderizações) deste smartwach, a própria Samsung revelou agora mais do que realmente pretendia. No seu site de suporte surgiu uma página onde o nome Galaxy Watch Ultra estava bem presente e que confirmava assim a designação que era esperada, bem como mais alguns pontos relevantes.

Para além do nome que se conhece agora, já se tem mais algumas ideias do que este relógio pode trazer. Um primeiro lugar, temos uma forma que rompe com os padrões. Não é circular ou quadrada, com uma dimensão única de 47mm. Além disso, espera-se que tenha conectividade LTE.

Há rumores de que ele virá nas cores branco e cinza escuro, ambos com um botão lateral laranja vibrante para dar um toque de elegância. De acordo com informações anteriores, espera-se que o Watch Ultra tenha um botão de coroa laranja à direita, ladeado por outros dois botões. Os rumores também apontam para um chassi de titânio grau 4 e uma tela de cristal de safira.

No campo do preço, o Samsung Galaxy Watch Ultra deverá seguir o que a concorrência direta da Apple e Huawei oferecem. Com um valor de 688,99 euros na Europa, deverá bater os atuais smartwatch mais resistentes que estão no mercado.

Espera-se que a Samsung revele o Galaxy Watch Ultra já no dia 10 de julho, quando revelar os Galaxy Fold 6 e ps Flip 6. Esta será certamente uma proposta muito interessante, dado o que os concorrentes têm conseguido no mercado.