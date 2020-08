É oficial! Surface Duo chega a 10 de setembro por 1399 dólares

Ao contrário do que fazem as concorrentes, a Microsoft anunciou hoje mais um produto de forma muito discreta.O Surface Duo pareceu recentemente em fotografias e é a próxima grande aposta da Microsoft.

Este equipamento é dobrável e a Microsoft anunciou hoje que chegará a 10 de setembro por 1399 dólares. Vamos conhecer melhor este novo equipamento.

Este novo Surface Duo foi apresentado em outubro de 2019 e o objetivo era ser lançado no mercado até ao final deste ano. A pandemia por COVID-19 veio mudar alguns planos, no entanto, a gigante de Redmond fez saber que o Surface Duo chegará a 10 de setembro por 1399 dólares. As vendas começarão nos EUA e não há informações quando chegará a outros países, incluindo Portugal.

O Surface Duo é provavelmente o dispositivo móvel mais fino do mercado com ecrã PixelSense Fusion de 8,1 (resultado dos dois ecrãs de AMOLED de 5,6 polegadas quee se “transformam” num único graças a uma dobradiça revolucionária de 360 graus.

Especificações técnicas do Surface Duo (algumas já confirmadas).

Ecrã individual: AMOLED de 5,6 polegadas, resolução Full HD (1.800 x 1.350 pixeis)

AMOLED de 5,6 polegadas, resolução Full HD (1.800 x 1.350 pixeis) Ecrã total : 8.1″ PixelSense Fusion

: 8.1″ PixelSense Fusion Processador: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 RAM : 6GB

: 6GB Armazenamento interno : 64 GB ou 256 GB

: 64 GB ou 256 GB Câmara: 11 MP

11 MP Bateria: 3.460 mAh com carregamento rápido através de USB-C

3.460 mAh com carregamento rápido através de USB-C Sistema Operativo: Android 10 (com atualização para o Android 11)

Android 10 (com atualização para o Android 11) Extras: leitor de impressão digital e suporte para Surface Pen

Vejam o vídeo que mostra a zona da dobradiça 360º

Além do vídeo, há também algumas imagens partilhadas pelo perfil samsungbloat. Podem ver o equipamento em si e todos os seus acessórios.

Uma curiosidade é o facto deste dispositivo ter com sistema operativo uma versão adaptada do Android. No entanto, terá também ferramentas como o Windows Virtual Desktop que garantirá uma experiência completa do Windows 10 na cloud.

