Elephone U5 – Smartphone Android 10 por menos de 150€ e com NFC

Encontrar smartphones de qualidade a preços altos é relativamente fácil. A partir de 300/400 € já se conseguem encontrar modelos com excelente desempenho e câmaras que fotografam com qualidade. No entanto, para quem não tem tanta disponibilidade financeira, a procura pode ser mais complexa e, por isso, hoje deixamos uma boa sugestão.

O Elephone U5 é um novo modelo da marca disponível por menos de 150 € e que se destaca desde logo por vir com Android 10, por ter câmara principal de 48 MP e já ter NFC, para pagamentos. Mas há mais para descobrir.

A Elephone destaca-se essencialmente por colocar no mercado smartphones com características interessantes a preços mais atrativos que as marcas mais populares.

Elephone U5, um smartphone por menos de 150 €

O novo Elephone U5 é um dos casos que surpreende pelas especificações face ao preço a que pode ser encontrado atualmente no mercado, menos de 150€.

As suas características destacam-se desde logo pelo processador que irá garantir o bom desempenho para a gama onde se insere. Vem assim equipado com um MediaTek Helio P60, a par com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

O ecrã é de 6,4″ com resolução FullHD+, perfurado com a câmara frontal, com um sensor de 24 MP. Já na traseira existe um módulo de quatro câmaras, sendo que a principal é de 48 MP. É assim auxiliada pelas outras três de 13 MP + 2 MP + 5 MP.

Outras especificações

A bateria tem uma capacidade de 4000 mAh e carrega com uma potência de 10W. O sistema operativo é o Android 10 e o smartphone não traz muitas apps pré-instaladas. Essencialmente vem com as necessárias para o funcionamento inicial do telefone.

Tem sensor de impressões digitais na lateral, porta USB Tipo C e inclui NFC que, além de outras funcionalidades, permite efetuar pagamentos.

Por fim, além de poder encontrar o Elephone U5 a um preço promocional, poderá ainda tentar a sua sorte e participar no passatempo que a marca tem a decorrer para oferecer um destes exemplares.

Elephone U5