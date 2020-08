As atualizações do Windows 10 têm sido uma fonte de problemas para os utilizadores. Estas deveriam ser instaladas sem problemas, mas recorrentemente apresentam falhas e trazem situações anormais para os utilizadores.

A recente atualização, chegada na Patch Tuesday de agosto, destinava-se a resolver alguns problemas de segurança. A verdade é que está a ser complicada de instalar e a causar situações anormais com o infame BSOD a ser apresentado.

Novos problemas com o Windows 10

Foi no passado da 11 que a Microsoft lançou um conjunto de atualizações de segurança para o Windows 10 e outras versões deste sistema. Estas propunham-se corrigir um conjunto de vulnerabilidades encontradas e que precisavam de ser resolvidas de forma célere.

O problema é que as KB4565351 e KB4566782 estão a trazer problemas na sua instalação. Muitos utilizadores queixam-se que estas, dedicadas às versões 1909 e 2004 do Windows 10 estão a ter problemas em ser instaladas. O erro apresentado é pouco informativo e não tem grande utilidade: 0x800f081f.

BSOD está a ser apresentado aos utilizadores

Aparentemente o processo decorre de forma normal, mas perto dos 50% é interrompido e salta para o final, apresentando o erro. Mesmo que seja repetido, o processo tem sempre o mesmo resultado, não instalando a atualização.

Há também relatos de utilizadores que conseguem a instalação sem problemas, surgindo estes depois mais tarde. O resultado nestes casos são erros mais críticos e que colocam em causa a utilização do Windows 10. O mais comum é o aparecer do BSOD e o sistema ter de ser reiniciado.

Falhas no áudio estão também a acontecer

Para além destas duas situações anormais, há igualmente utilizadores que reportam que o áudio do Windows 10 passa a apresentar problemas. Este deixa de funcionar no sistema da Microsoft e mais uma vez impede o correto funcionamento da máquina onde está instalado.

Por agora a solução passa por colocar em pausa as atualizações do Windows 10, através das Definições. Os utilizadores conseguem assim adiar a instalação e adiar os problemas que estas podem trazer para os utilizadores e as suas máquinas.