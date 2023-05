Apesar de nem sempre ser visível, mas o Android tem muita informação e ajuda para os utilizadores. São presenças que estão no sistema e que a qualquer momento podem ser chamadas para resolver problemas ou simplesmente ajudar o utilizador. A Samsung trouxe algumas ferramentas adicionais e no caso do Wi-Fi temos um menu secreto onde tem todos os dados.

Para além dos dados, o Wi-Fi é uma das formas mais usada para acesso à Internet nos smartphones. Gratuito na maioria dos casos, acaba por ser a mais simples de usar. Assim, ter problemas neste acesso é complicado. Por isso, a Samsung tem ferramentas adicionais para ajudar todos os que precisam.

O primeiro passo para descobrir este menu é a sua ativação, estando por isso escondido. Comecem por abrir as Definições do smartphone e depois aceder à lista das redes Wi-Fi. Aqui dentro, deve ser aberto o menu que está no canto superior direito. Aqui, a opção Inteligent Wi-Fi deve ser escolhida.

No final desta área encontram novamente este nome e o seu número de versão. É aqui que devem carregar 5 vezes seguida para ativarem o modo de programador. Este mostrará um contador de toques e no final dará a informação deste modo ter sido ativado.

Agora que o menu Wi-Fi Developer Options está acessível, devem começar por abrir esta secção do Android, que é um exclusivo dos smartphones Samsung. Aqui dentro encontram o acesso direto a várias ferramentas de recolha de dados que podem usar para detetar problemas no Wi-Fi.

Aqui podem ver a qualidade do link Wi-Fi e ver, por exemplo, o RSSI e as velocidades de transferência e até o MAC address. Podem também procurar outras redes e ver a sua potência e até os canais onde estas estão a funcionar, bem como informações de ajuda.

Este é um menu secreto da Samsung para os seus smartphones. Ajuda de forma única a detetar problemas no Wi-Fi dos equipamentos e até nas próprias redes que o utilizador pode ter montadas.