Sendo uma das marcas mais inovadoras da indústria automóvel, a Tesla tem procurado destacar-se da concorrência. Com carros elétricos que dão cartas no seu segmento, a marca veio agora mostrar que tem "o SUV elétrico mais eficiente já construído", comparando o Model Y com toda a concorrência.

Tesla tem o SUV elétrico mais eficiente já construído

Depois de 3 casos de sucesso, com os seus modelos anteriores, o Model Y tem conseguido ganhar o seu espaço no mercado e é já o carro mais vendido na Europa. Os seus argumentos são claros e a Tesla não para de os destacar de forma recorrente, para o enaltecer ainda mais.

Agora, e recorrendo à sua conta do Twitter, a Tesla veio novamente destacar o seu carro elétrico. Na publicação feita, a marca revela que "o Model Y AWD é o SUV elétrico mais eficiente já construído".

Para o mostrar, e fazer prova das suas afirmações, a Tesla revela uma tabela onde compara a eficiência energética deste modelo com a sua concorrência direta. Os valores apresentados mostram os resultados conseguidos segundo os testes com o padrão EPA.

Model Y AWD is the most efficient electric SUV ever built pic.twitter.com/q7iseDodPT — Tesla (@Tesla) April 30, 2023

Foi comparado com uma concorrência forte e feroz

A Tesla comparou o Model Y AWD com o Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-E, Jaguar iPace e Audi e-tron. Mostrou que o seu carro elétrico tinha uma classificação de eficiência 20% maior do que o Volkswagen ID.4, que foi o segundo carro mais eficiente do gráfico.

A eficiência energética pode ser influenciada por vários fatores, incluindo o design do veículo, o vento e a temperatura. No entanto, os testes dão a cada veículo uma forma justa de mostrar o seu uso de energia em condições iguais.

A Tesla tem alguns dos SUVs com tração nas quatro rodas mais eficientes do mercado, de acordo com fontes reconhecidas. Estas assumem o Model Y AWD como o mais eficiente e o Model Y Performance como o terceiro SUV AWD mais eficiente no mercado europeu.