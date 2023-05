Com mecanismos de segurança rápidos e implementados para proteger o iPhone, o MacBook e outros, a Apple quer proteger os seus utilizadores. A empresa mostrou agora como estes funcionam de forma rápida, com a primeira atualização de resposta rápida de segurança. É hora de ver se o seu equipamento já está atualizado.

A Apple criou e revelou recentemente uma das suas mais importantes medidas de segurança. Falamos da atualização de resposta rápida de segurança, que procura trazer melhorias de segurança importantes entre atualizações de software. Estas podem também ser usadas para mitigar mais rapidamente alguns problemas de segurança.

Primeira atualização de resposta rápida de segurança da Apple

Introduzida com o iOS 16.4.1 e macOS Ventura 13.3.1, esta foi testada e mostrada a funcionar com uma atualização lançada para o iOS 16.2 beta. Agora, e para resolver algumas questões de segurança, a Apple lançou uma destas atualizações, focando-se no iOS 16.4.1, no iPadOS 16.4.1 e no macOS 13.3.1.

Estas estão já disponíveis e vão ser instaladas automaticamente pelo sistema, pedindo depois aos utilizadores que reiniciem os seus equipamentos. Para confirmar que esta está instalada, o utilizador deverá confirmar e ter, por exemplo, a versão "16.4.1 (a)" do iOS.

Correção da Apple para iPhone e MacBook não correu como esperado

Apesar de ser um lançamento que a Apple quis promover para a segurança dos equipamentos, este parece não ter decorrido como pretendido nas primeiras horas. Muitos relataram problemas e erros ao tentar aceder a esta atualização, sem que se conheça a causa para este problema.

If you are having issues installing the new iOS security response, its ramping up over the next 48 hours.



Spotted by @dhinakg pic.twitter.com/szgGgmIxVd — Aaron (@aaronp613) May 1, 2023

Do que foi reportado depois, ficou claro que esta atualização deverá ser alargada nas horas seguintes. Apenas 5% poderão instalar a atualização nas primeiras 6 horas após o lançamento, subindo para 15% em 12 horas, 40% em 24 horas e 70% em 36 horas. Após 48 horas, todos os que descarregaram a atualização poderão instalá-la.

Assim, e com este planeamento da Apple, será simples o acesso do ao iPhone e MacBook a esta atualização de resposta rápida de segurança. Com os problemas de segurança tratados, a segurança dos utilizadores fica garantida sem que tenham de ser lançadas novas versões completas dos sistemas.