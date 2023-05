Desde que Elon Musk assumiu o controlo do Twitter que os problemas parecem ser constantes. A redução das equipas tem sido a justificação para estas situações, mas não tem sido aceite por todos. Agora há uma nova falha declarada, que está a deixar os utilizadores que acedem via desktop fora desta rede social.

A estabilidade do Twitter não tem sido uma constante. As falhas e os problemas têm-se acumulado ao longo dos últimos meses, desde que Elon Musk comprou a rede social e começou uma verdadeira limpeza das equipas em muitas áreas da empresa, que se sabe agora que eram essenciais para o seu funcionamento.

Agora, e do que muitos estão a reportar nas redes sociais, o Twitter está com um novo bug que impacta os utilizadores. Estes estão a ter problemas em autenticar-se na rede social, em especial os que acedem no desktop através do browser.

Do que é relatado, e o Pplware conseguiu testar, os utilizadores simplesmente perdem a sua sessão e acabam por não conseguir autenticar no Twitter. A mensagem que surge falar de um erro não identificado e pedem ao utilizador para tentar aceder novamente mais tarde.

O site oficial de estado do Twitter não mostra nenhuma indicação de que esse bug está a ocorrer na rede social. Também a conta de suporte do Twitter está silenciosa e não tem qualquer relatório sobre a falha que está a acontecer aos utilizadores que acede via desktop.

desktop twitter go brrrr pic.twitter.com/fLzk9iPcAB — Creation (@CreationTrippin) May 1, 2023

Não se sabe quanto tempo o Twitter vai manter esta situação e assim impedir os utilizadores de usar a rede social no desktop. Ainda assim, espera-se que esta situação seja resolvida de forma rápida e sem que o impacto cresça.

Esta será apenas mais uma situação a somar a muitas outras que a rede social de Elon Musk tem passado. A somar a problemas técnicos, temos ainda as questões do selo que está constantemente a mudar e a ser removido e trazido de volta.