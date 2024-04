5 aplicações sugeridas pelos leitores do Pplware para Mac

No seguimento da nossa rubrica de aplicações sugeridas para macOS, os nossos leitores pronunciaram-se e deixaram-nos algumas boas dicas. São essas que hoje disponibilizamos para todos. O seu Mac em boas mãos!

Quando se tem as melhores ferramentas, o trabalho flui melhor, o resultado é influenciado pela qualidade do serviço prestado pelo software. E o tempo... o mais importante é o tempo que se poupa para fazer tudo como deve ser. Para isso, vamos a mais 5 aplicações deixadas, desta vez, pelos nossos leitores.

Hoje não temos um tema específico, mas são ferramentas que podem ser muito úteis.

1 - Lightweight PDF

Esta sugestão é preciosa. Com o Lightweight PDF, o utilizador pode reduzir o tamanho do ficheiro dos seus documentos PDF digitalizados em até 90%. E como podem ver na imagem, a ferramenta tem uma interface simples de arrastar e largar.

Este tipo de aplicações são ideais para quem, pontualmente, precisa de "emagrecer" um PDF para os mais diversos fins. O resultado, ao contrário de outros programas, mantém um equilíbrio ideal entre tamanho e qualidade do ficheiro. E mais importante, não tem de enviar os seus ficheiros para um qualquer serviço manhoso online, mantendo os seus documentos confidenciais offline e privados.

Em nota de rodapé, de referir que os programadores desta app são portugueses.

Lightweight PDF

2 - Upscayl

Quantas vezes não precisamos de uma imagem, mas o seu tamanho é ridiculamente pequeno e compromete as nossas ambições? E quantas vezes não agarramos nessa imagem, redimensionamos, aumentando o seu tamanho, e o resultado fica terrível?

Seguramente muitas vezes e é algo que esta nova geraçãod e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial podem ajudar. Como tal, foi-nos sugerido o Upscayl.

O Upscayl é projetado para enfrentar o antigo problema da resolução da imagem. Não apenas amplia as suas imagens, a ferramenta usa tecnologia de IA sofisticada para torná-las mais claras, nítidas e detalhadas. Com o Upscayl, pode transformar imagens de baixa resolução em maravilhas de alta resolução sem comprometer a qualidade.

Em termos de preço, se descarregar via site do programador, é gratuito.

Upscayl

3 - Keka

Esta aplicação apareceu já há uns bons anos e o seu programador, Jorge Garcia Ameno, aceitou em 2010 a nossa ajuda para traduzir esta fantástica ferramenta. Tornou-se numa aplicação obrigatória, desde então, para muitos utilizadores.

Sabemos que existem várias ferramentas para compactar e descompactar ficheiros no macOS. A ferramenta Keka é uma das mais populares e também uma das que garante suporte para uma variedade grande de escolha de formatos.

Esta aplicação permite compactar ficheiros nos formatos: 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2. O Keka permite também descompactar ficheiros nos formatos: RAR, 7z, LZMA, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE (PPC).

Muito simples de usar e uma das nossas ferramentas do kit "must have".

Keka

4 - Mounty

Mounty é uma ferramenta simples para montar volumes NTFS no modo leitura-gravação. Por vezes, e com esta diversidade de máquinas e sistemas operativos, precisamos ligar ao nosso Mac uma penUSB ou disco externo montado num sistema de ficheiros NTFS.

A reformatação não ajuda, uma vez que as unidades formatadas em HFS+ não são legíveis em PCs Windows comuns. Além disso, o FAT32 também não ajuda quando o tamanho do ficheiro é superior a 2 GB.

Então, é aqui que entra o Mounty. Este "pé de cabra" utiliza a capacidade integrada do macOS e não instala quaisquer controladores adicionais. Isto faz do Mounty um utilitário pequeno e prático para o seu fluxo de trabalho diário de partilha de ficheiros.

Mounty

5 - Rectangle

Sempre que faz multitasking com muitas aplicações abertas, precisa de ter todas as janelas organizadas em conformidade. Ok, é uma espécie de comportamento obsessivo-compulsivo... eu diria que é organização. Portanto, aqui cai como uma luva o Rectangle.

Esta aplicação foi sugerida no lugar da app paga Magnet (também muito eficaz). Contudo, para coisas simples, o Rectangle permite com um simples arrastar para a extremidade do ecrã, a ferramenta dimensiona qualquer aplicação para metade do ecrã. E ao arrastar as suas janelas para os cantos, pode encaixá-las em quartos.

Todos os comandos também podem ser acionados através de atalhos de teclado. Pode encontrar um conjunto predefinido de teclas de atalho no ícone da barra de menus ou criar um conjunto que se adeque aos seus hábitos.

Rectangle

Pronto, agora é a vossa vez. Ainda temos mais uma mão cheia de boas sugestões vossas, mas deixem nos comentários o que usam para facilitar a vida no macOS.