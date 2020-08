Novo avião hipersónico Air Force One poderá ir de Nova York a Paris em 90 minutos

Uma startup aeroespacial ganhou um contrato para desenvolver um novo avião a jato, que substituirá o avião presidencial, o Air Force One. Segundo os planos da empresa vencedora, esta aeronave poderá viajar em Mach 5, permitindo voar de Nova Iorque a Paris em 90 minutos. Apesar de ser uma informação reveladora, este avião, que voará a cinco vezes a velocidade do som, ainda terá 10 anos de desenvolvimentos pela frente.

Pese o facto de estar a ser pensado para servir o presidente dos EUA, este não será próximo modelo do presidente. Antes do hipersónico serão os novos jatos Boeing 747-8 que chegarão no próximo ano para o serviço presidencial.

Air Force One um dia será hipersónico

Uma empresa aeroespacial chamada Hermeus anunciou na semana passada um contrato com a Força Aérea dos EUA e a Direção de Voo Presidencial e Executivo para desenvolver uma aeronave hipersónica para a frota presidencial.

Apesar dos planos de uma aeronave nova a voar 5 vezes a velocidade do som, esta não será para já. Aliás, o próximo Air Force One, um 747-8 modificado, deverá ser entregue pela Boeing no próximo ano. Contudo, este contrato da Hermeus tem como objetivo a sua substituição.

Segundo o que referiu a Hermeus, este contrato irá permitir desenhar, construir e testar com sucesso um protótipo de um motor capaz de impulsionar um avião para Mach 5, cerca de 5.300 km/h.

Conforme referiu o seu cofundador, Skyler Shuford, a Hermeus planeia construir um veículo de demonstração nos próximos cinco anos. Posteriormente, os planos preveem aviões comerciais numa década. Um comunicado de imprensa a anunciar o contrato da Força Aérea disse que parte do projeto iria focar-se na integração dos requisitos da Força Aérea nos projetos do avião.

De Nova Iorque a Paris numa hora e meia

A Hermeus surgiu no ano passado, a anunciar planos para desenvolver uma aeronave Mach 5 que poderia voar de Nova Iorque a Paris em cerca de 90 minutos. Esta informação foi dada a conhecer em maio de 2019, onde era acrescentado que a empresa teria recebido um financiamento que usou para desenvolver o protótipo. Segundo o relatório da Hermeus, o projeto terá um motor de ciclo combinado baseado em turbina para o sistema de propulsão.

Os cofundadores da empresa são ex-alunos da SpaceX, Blue Origin e da empresa aeroespacial Generation Orbit.

Na época, a Hermeus disse que planeava usar principalmente tecnologia e materiais existentes para realizar viagens hipertónicas.

Podemos fazer um veículo voar tão rápido com a tecnologia de hoje.

Disse Glenn Case, cofundador e diretor de tecnologia, num vídeo publicado nesta primavera. A empresa concluiu esses testes em março, informou a Aviation Week.

Assim, este novo conceito de avião comercial hipersónico poderá tomar o lugar do desaparecido Concorde, que desapareceu dos céus no dia 24 de outubro de 2003.