É oficial! Xbox Series X da Microsoft vai chegar em novembro

Acabou de ser confirmada uma notícia que os gamers tanto aguardavam. A Microsoft anunciou há momentos que a Xbox Series X vai chegar já no mês de novembro.

Fica assim desvendada uma data importante para a empresa de Redmond, uma vez que muito se especula acerca desta nova consola.

Microsoft revela finalmente o mês de lançamento da Xbox Series X

Finalmente a Microsoft desvendou uma das informações que os gamers de todo o mundo ansiavam saber. O mês escolhido para o lançamento da Xbox Series X foi divulgado oficialmente e será em novembro que esta tão aguardada consola vai chegar ao mercado.

O anúncio foi feito hoje, através do site oficial da Xbox. Mas para já apenas se sabe o mês, sendo que o dia concreto, bem como a hora do evento, ainda permanece no segredo dos deuses. Apesar de que estas informações também devem ser divulgadas em breve.

A acompanhar o lançamento desta nova geração da consola, a Microsoft promete também mais de 100 jogos otimizados para a Xbox Series X ainda durante este ano.

Halo Infinite foi adiado para 2021

No entanto há uma triste notícia para os jogadores… o tão aguardado jogo Halo Infinite foi adiado para o ano de 2021. Desta forma, a nova Xbox vai chegar aos consumidores sem este título, havendo aqui um período de espera de mais alguns meses.

Tanto a equipa da Xbox como a 343 Industries, empresa responsável pelo desenvolvimento do Halo Infinite, pretendem aprimorar o jogo. Assim, é necessário mais tempo de modo a conseguir trazer a melhor experiência possível para os jogadores.

Mas a empresa tem planeados mais de 50 novos jogos para este ano, também otimizados para a Xbox Series X, entre eles Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon e Watch Dogs: Legion. Através do Smart Delivery, o utilizador apenas necessita comprar os jogos uma vez para o conseguir jogar nas várias gerações da consola.

Há ainda mais de 40 populares títulos otimizados para que o gamer tire o máximo de proveito, como por exemplo Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Madden NFL 21 e muito mais.

Para alem disso, vários programadores encontram-se a trabalhar em novos jogos para a Xbox Series X de modo a elevar a fidelidade, velocidade e imersão. E a melhor maneira de descobrir novos jogos será através do Xbox Game Pass.

