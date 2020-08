Imagens divulgadas confirmam a consola Xbox Series S branca [vídeo]

A espera pelas novas consolas Xbox Series X PlayStation 5 é menor a cada dia que passa. Mas as novidades mais recentes indicam que a Microsoft deverá lançar um outro modelo mais barato e menos potente, que será a Xbox Series S.

Para corroborar essa suspeita, há cerca de duas semanas a imagem de um novo comando da Xbox, de cor branca, foi partilhado online. E agora novas imagens, ainda mais credíveis, desse mesmo comando acompanhado também da caixa oficial da marca, foram divulgadas. Toda esta informação nos leva então a acreditar que a empresa de Redmond está a preparar mais do que uma surpresa para a data de lançamento da consola.

A consola da Microsoft, juntamente com a PS5 da Sony, é uma das mais aguardadas pelos gamers. Mas para além da Xbox Series X, várias informações vazadas sugerem que a empresa poderá lançar também uma versão menos potente e mais barata. Esta versão ‘low cost’ estará inserida no Project Lockhart e tudo indica que se vai designar de Xbox Series S.

Mas as suspeitas transformam-se cada vez mais em certezas até porque algumas imagens do comando da possível Xbox Series S vieram fortalecer esta hipótese. E agora há mais razões para acreditar que realmente a Xbox Series X não será lançada sozinha.

Novas imagens confirmam a consola Xbox Series S branca

Há mais motivos que corroboram a hipótese da consola Xbox Series S.

Através da sua conta do Twitter, o utilizador Zak S (@zakk_exe) partilhou várias imagens e um vídeo do comando deste modelo da nova Xbox, onde conseguimos ver ainda a caixa do equipamento.

Através de uma análise às imagens, estas parecem bastante credíveis e coincidem com as fotografias já anteriormente divulgadas por outro utilizador. Este comando aparenta realmente ser um produto oficial para as novas consolas.

Na parte frontal da caixa é mencionado “Robot White” com o logo da Xbox. Por sua vez, na lateral da embalagem constam várias informações acerca do acessório.

Verifica-se que o comando está preparado para funcionar na Xbox Series X ou S, na Xbox One, no Windows 10, no Android e ainda no iOS. A caixa inclui o comando Wireless e duas pilhas AA.

Na traseira apresenta-se um esquema com a definição de cada um dos pormenores do comando.

O facto de o nome Xbox Series S vir mencionado na suposta caixa oficial da Xbox, dá aos consumidores mais certezas de que a consola low cost será também lançada em breve. Alguns rumores apontam para que esse lançamento possa acontecer ainda este mês.

O utilizador que partilhou as fotos informou também que conseguiu o comando no site OfferUp por 35 dólares, cerca de 30 euros. Deixou ainda uma comparação de tamanho entre este novo comando e o atual comando da Xbox One.

Veja esta nova consola em vídeo

Para comprovar ainda mais a autenticidade das fotos, Zak S partilhou ainda um curto vídeo onde tira o comando da caixa e lhe faz um breve teste manual. Podem ver o vídeo de seguida:

Estas são assim as mais recentes novidades desta consola aguardada por milhões de gamers de todo o mundo! Continuamos à espera por mais informações que possam surgir até que todos os pormenores sejam oficialmente conhecidos.

