Motorsport Manager 2 acelera rumo ao PC

Foi recentemente anunciado que Motorsport Manager Mobile 2, vai finalmente chegar aos PCs. Depois da Pole Position na grelha de partida nos dispositivos mobile (Android e iOS) o jogo de estratégia automobilística vai chegar aos PCs. Venham conhecer as principais diferenças.

Sendo a sequela direta do Motorsport Manager (de 2016), Motorsport Manager 2 é um jogo de estratégia e gestão automobilística que vai chegar aos PCs em 2027.

A série Motorsport Manager conquistou milhares de fãs ao oferecer uma experiência única de gestão no mundo do automobilismo. No entanto, muitos jogadores questionam-se sobre as diferenças entre as versões para dispositivos móveis e para PC. Embora partilhem o mesmo conceito base, que é o de gerir uma equipa de corridas rumo ao sucesso, as duas versões destinam-se a públicos bastante diferentes.

Mas vejamos quais as principais diferenças entre as duas versões!

A versão Mobile foi concebida para proporcionar partidas rápidas e acessíveis, uma vez que se trata de um jogo para dispositivos mobile (smartphones e tablets). O foco está acima de tudo na simplicidade e facilidade de manuseio, permitindo aos jogadores tomar decisões estratégicas sem serem confrontados com sistemas demasiado complexos.

Por outro lado, a versão PC foi desenvolvida como uma simulação muito mais profunda, oferecendo uma experiência detalhada de gestão desportiva. Há quem possa mesmo chegar a compará-la a Football Manager, mas aplicado ao universo das corridas automóveis.

Uma das maiores diferenças encontra-se na complexidade da gestão da equipa. Na versão Mobile, os sistemas são mais simplificados. A gestão dos pilotos, do carro e das corridas é intuitiva e rápida, tornando o jogo ideal para sessões curtas, enquanto que no PC, o jogador assume um controlo muito mais abrangente. No PC é possível gerir, as finanças da equipa, as instalações e infraestruturas, a contratação de engenheiros e mecânicos, o desenvolvimento técnico dos carros e a evolução dos pilotos ao longo das épocas.

A estratégia no decorrer da corrida é outro ponto onde a versão para PC se destaca. Enquanto que nas versões Mobile, as corridas são mais rápidas e diretas, os jogadores continuam a tomar decisões sobre pneus, ritmo de corrida e paragens nas boxes, mas de forma muito mais simplificada. Por seu lado, na versão PC, a gestão estratégica é mais aprofundada, sendo que o jogador deve analisar aspectos como as condições meteorológicas, o consumo de combustível, o desgaste dos pneus, o ritmo individual de cada piloto.

Adicionalmente, o desenvolvimento técnico é, tal como na realidade, uma área essencial em qualquer equipa de competição. No Mobile, as melhorias dos carros são relativamente simples e rápidas de implementar. O sistema foi desenhado para manter o ritmo da progressão elevado e manter uma jogabilidade fácil e suave.

No PC, no entanto, a realidade é outra e o público-alvo é mais exigente, pelo que o desenvolvimento dos veículos desempenha um papel central no decorrer do jogo. Os jogadores podem decidir quais os componentes a melhorar, gerir orçamentos de investigação e equilibrar ganhos de desempenho com limitações financeiras.

Com a chegada aos PC, os jogadores que sejam fãs de simulações de gestão e automobilismo, terão aqui um jogo muito interessante para terem por perto.

A chegada de Motorsport Manager 2 aos PCs, encontra-se prevista para 2027.