Gestão dos transportes públicos com Bus Simulator 27

Quase toda a gente, num momento ou noutro da sua vida, se queixou do sistema de transportes públicos. E quase todos já devemos ter pensado... "e se fosse eu que mandasse nisto", certo? Pois bem, Bus Simulator 27 é o jogo que pretende responder a esta questão...

Bus Simulator 27 é, como o nome bem indica, um jogo de gestão do sistema de transportes públicos no qual o jogador constrói e gere a sua companhia da melhor e mais rentável forma possível.

Trata-se de uma série de gestão já com alguns anos de existência e agora foi feito o anuncio de que Bus Simulator 27 já se encontra em desenvolvimento.

O trailer de anuncio, permite aos jogadores darem uma primeira olhadela no novo mundo que dá vida ao jogo, apresentado no mais recente episódio desta série tão popular, Bus Simulator.

Seja no modo single-player ou no modo cooperativo multijogador, os jogadores terão a responsabilidade de criar e gerir a sua própria companhia de transportes públicos, num vibrante e complexo cenário que decorre num mundo aberto repleto de vida e ação.

Este cenário do jogo, Felicia Bay, permite ao Bus Simulator 27 apresentar um novo ambiente de jogo inspirado no sul da Europa, apresentando distritos diversificados, ruas movimentadas e pontos turísticos impressionantes, ainda mais autênticos e realistas do que nunca graças ao Unreal Engine 5.

Graças a novas marcas e modelos oficialmente licenciados, bem como modelos de autocarros icônicos de jogos anteriores, os jogadores podem idealizar e criar a frota de autocarros mais extensa e mais bem sucedida da história da série.

Bus Simulator 27 está em desenvolvimento pelos estúdios polacos Simteract, que já adquiriram experiência no desenvolvimento de diversos jogos de simulação. Além disso, a Simteract orgulha-se de utilizar tecnologias proprietárias, incluindo IA de Tráfego e Gerador de Cidades, para poder criar ambientes urbanos muito mais realistas.

Ainda sem data de lançamento anunciada, Bus Simulator 27 encontra-se em desenvolvimento para PlayStation 5, Xbox Series X e PC.