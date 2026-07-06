Depois do sucesso na Suíça, há outros países europeus a planear painéis solares nas ferrovias

A tecnologia que transforma linhas ferroviárias em pequenas centrais de produção de energia solar poderá estar prestes a expandir-se na Europa. Depois do sucesso alcançado por um projeto piloto na Suíça, há outros países a explorarem a possibilidade.

Depois do sucesso alcançado por um projeto piloto na Suíça, que explorámos aqui, Itália e França poderão estar a preparar-se para avançar com uma iniciativa semelhante, reforçando a aposta em soluções inovadoras para aumentar a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis.

A ideia passa por aproveitar o espaço existente entre os carris para instalar painéis fotovoltaicos, sem interferir com a circulação normal dos comboios. Desta forma, é possível produzir energia sem ocupar novos terrenos ou recorrer a infraestruturas adicionais.

Projeto suíço superou as expectativas

O projeto foi desenvolvido pela startup Sun-Ways, que instalou cerca de 100 metros de painéis solares entre carris em Buttes, no cantão de Neuchâtel.

Conforme vimos anteriormente, o fundador da empresa, Joseph Scuderi, partilhou que mais de 11 mil comboios já circularam sobre os painéis sem qualquer problema.

Apesar de os painéis estarem instalados na horizontal, o que reduz ligeiramente a eficiência quando comparados com sistemas inclinados, a empresa estima que a perda de produção ronda apenas os 10%.

Ainda assim, durante o primeiro ano de funcionamento, o sistema já gerou mais de 16 mil quilowatt-hora (kWh) de eletricidade, o equivalente ao consumo anual de três a quatro casas.

Segundo a empresa, a infraestrutura funcionou sem necessidade de manutenção extraordinária, graças à utilização de painéis reforçados, revestimento antirreflexo e um sistema de limpeza efetuado por escovas instaladas nos próprios comboios.

Itália e França poderão ser os próximos destinos

Entretanto, a empresa estabeleceu uma parceria com uma empresa italiana, que está em contacto com a Rede Ferroviária Italiana (RFI), responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária do país.

Embora ainda não exista uma data oficial para o arranque dos trabalhos, está prevista a apresentação de um projeto piloto nos próximos meses.

Em França, a operadora ferroviária francesa SNCF assinou um acordo de cooperação técnica com a Sun-Ways para estudar o impacto desta solução na manutenção das linhas, no âmbito da meta de cobrir 20% do seu consumo energético com solar até 2030.

Entretanto, a empresa continua também a explorar oportunidades noutros mercados, tendo já recebido autorização para um projeto na Coreia do Sul.

Uma ideia com potencial, mas ainda em fase de testes

A utilização de linhas ferroviárias para produzir energia renovável apresenta um potencial interessante, especialmente porque aproveita infraestruturas já existentes e reduz a necessidade de ocupar novos espaços.

No entanto, continuam por responder algumas questões relacionadas com os custos de implementação, a durabilidade dos equipamentos e a viabilidade económica em grande escala.

Para já, os resultados iniciais são encorajadores e poderão abrir caminho a uma nova forma de integrar a produção de energia solar nas infraestruturas de transporte, caso os próximos projetos confirmem o desempenho observado na Suíça.