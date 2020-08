Análise Iron Man VR (Playstation VR)

Iron Man é um dos heróis mais mediáticos e apreciados da Marvel que, ao longo dos últimos anos tem ganho uma crescente legião de fãs.

Iron Man VR é um jogo desenvolvido pelos norte-americanos Camouflaj Stuidos e traz-nos Jonh Stark e o Iron Man como personagens centrais da ação mas… em Realidade Virtual.

O Pplware já experimentou Iron Man VR para Playstation 4 e…

Um sonho de infância tornado realidade, com o Playstation VR.

Desde crianças que todos nós desejamos vestir a pele do nosso super-herói favorito, seja ele o Batman, o Super-Homem ou outro qualquer, e combater o crime. A única oportunidade que tínhamos de realmente fazer esse papel era durante o carnaval em que nos disfarçávamos a preceito.

Pois bem! Graças ao PS VR e ao lançamento do exclusivo Iron Man VR para a Playstation 4 já é possível entrarmos na pelo de um dos mais amados heróis da atualidade.

Após alguns adiamentos ditados pela pandemia do SARS-CoV-2, eis que finalmente chegou aos jogadores o novíssimo Iron Man VR, um exclusivo para a Playstation que nos permite, através da utilização do PS VR, assumir o papel do herói na primeira pessoa e comandar o poderosíssimo fato de Tony Stark.

Apesar de o jogo não ter os direitos dos filmes e de não poder utilizar parecenças com o ator que representa na tela este super-herói, as semelhanças entre o jogo e o universo cinematográfico da Marvel são bastante razoáveis.

O nosso primeiro contacto com o fato de Iron Man é durante um tutorial inicial onde aprendemos a técnica necessária para podermos comandar o fato para que possamos seguir em frente com o jogo sem percalços. Todos os nossos movimentos são feitos utilizando os controladores Playstation Move que, apesar de bastante datados e já desatualizados, foram bem aproveitados pela equipa de desenvolvimento para nos dar uma experiência bastante realista.

Quando, pela primeira vez, ativamos os jatos e nos elevamos no ar é difícil conter um esgar de espanto pois sentimos-nos realmente, dentro do fato. Cada um dos controladores comanda um dos braços é através deles que controlamos todos os movimentos que fazemos. Porém, a aprendizagem não é fácil e será preciso algum tempo e paciência para se habituar principalmente se for este o seu primeiro contacto com o Playstation Move.

Para subir terá que apontar os comandos para o chão, para voar para trás terá que apontar os braços para a frente e, utilizando a mesma lógica, poderá movimentar-se para qualquer lado e com mais ou menos velocidade. Tal como referi a habituação não é fáci mas com o tempo e a prática conseguimos perceber que o funcionamento deste sistema até não é assim tão complicado.

O jogo é algo linear, não deixando grande margem para a exploração embora tenha algumas missões extra que nos permitem desbloquear diversos items como, por exemplo, novos fatos. Estas missões secundárias são passadas em zonas onde já desempenhamos algumas missões principais e envolvem atividades como corridas pelo ar ou, até mesmo, provas de tiro ao alvo.

Nas missões principais temos a motivação extra de nos ser atribuída uma classificação no final de cada uma. Podemos ser premiados com, no máximo, 5 estrelas pelo que temos sempre a oportunidade de melhorar a nossa prestação caso não tenhamos conseguido atingir a pontuação máxima.

Apesar de bastante divertido e de termos algumas missões bastante desafiantes, cedo chegamos à conclusão que este jogo tem dois problemas graves: o primeiro prende-se com a repetitividade das missões. Damos por nós a enfrentar quase sempre o mesmo tipo de inimigos e em cenários que não são tão diversificados quanto seria desejável.

O segundo aspeto negativo deste jogo tem que ver com os tempos de carregamento entre missões serem bastante longos. Demasiado longos, até. Por exemplo, não é raro, termos carregamentos que chegam a demorar mais do que 1 minuto. Quem tenha uma unidade SSD na consola não sofrerá tanto deste problema, mas ainda assim é algo que está longe de ser aceitável nos dias que correm.

Veredicto de Alexandre Carlos

Apesar de sofrer de alguns problemas que minam um pouco a experiência como, por exemplo, a pouca criatividade de alguns cenários, a repetitividade das missões e dos inimigos que enfrentamos e os anormalmente longos tempos de carregamento, Iron Man VR consegue a proeza de, realmente, nos colocar dentro do fato de Tony Stark. A

utilização de dispositivos datados e que não foram originalmente concebidos para realidade virtual como são os comandos Playstation Move foi bastante bem conseguida e dá-nos uma imersão excelente apesar de ter uma curva de aprendizagem algo acentuada para quem manuseia estes dispositivos pela primeira vez. Esta é, sem dúvida, das melhores experiências de realidade virtual que se pode ter numa consola, principalmente se formos fãs do Iron Man.

Iron Man VR