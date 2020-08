Tesla paga 100 milhões de dólares por terreno para a Gigafactory no Texas

Quem segue o percurso de Elon Musk sabe que não há meio termo, ou é ou não é. Praticamente todos os projetos do executivo, como por exemplo a Tesla, são apostas quase megalómanas mas que, no geral, são acertadas e visionárias.

E foi exatamente mais uma experiência excêntrica que aconteceu recentemente, pois a Tesla pagou 100 milhões de dólares por um terreno no Texas para construir a sua próxima Gigafactory.

Tesla compra terreno no Texas por 100 milhões de dólares

Elon Musk já havia referido que uma nova fábrica da Tesla poderia ser construída na cidade de Austin, capital do estado do Texas. Segundo as informações divulgadas pelo Austin Business Journal, o terreno já foi comprado e custou à marca dos carros elétricos a módica quantia de 97 milhões de dólares, cerca de 83 milhões de euros.

São, portanto, quase 100 milhões de dólares por um terreno com mais de 8 mil km² onde será construída a nova gigafactory. E tudo indica que esta será uma obra grandiosa e majestosa e também a maior da Tesla.

A imagem seguinte ilustra o tamanho da próxima Gigafactory no Texas, comparativamente às fábricas de Berlim, Nevada, Shanghai, Califórnia, Nova Iorque e em Tilburgo na Holanda.

Para já a obra está ainda na fase dos procedimentos iniciais, com algumas manobras no terreno, mas não há para já uma data prevista para a sua conclusão.

O Austin Tesla Club também tem partilhado na sua conta do Twitter várias imagens do terreno e dos trabalhos que por lá se têm realizado.

O terreno pertencia a uma subsidiária da Martin Marietta Inc, empresa de materiais de construção. Mas já no relatório dos resultados do segundo trimestre, o CEO da empresa, Howard Nye, afirmou que uma das suas propriedades havia sido vendida por quase 100 milhões de dólares.

Através do seguinte vídeo, é possível ter uma perceção mais real da dimensão do terreno onde será construída a nova fábrica da Tesla:

Que veículos serão produzidos na Gigafactory do Texas?

Nesta Gigafactory no Texas serão produzidos o novo Cybertruck, o camião Semi e os carros Model 3 e Model Y da Tesla. O objetivo da produção é abranger o mercado leste dos EUA.

O terreno localiza-se a 15 minutos do centro de Austin e vai ainda ter uma área de lazer para a população. Contará também com um espaço para caminhadas, escaladas, pistas de ciclismo, entre outros.

