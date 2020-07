Quer comprar um Tesla Model Y? Carro baixou de preço…

Ambiciona comprar um Tesla? Resultado ou não da pandemia, cujos resultados mostram uma clara quebra nas vendas, as empresas têm vindo a adaptar-se a este novo “anormal”.

No ramo automóvel, a Tesla baixou recentemente o valor do seu Tesla Model Y! Saiba qual o novo preço no Estados Unidos!

A Tesla começou em março a entregar o seu novo Model Y. Este é um carro com muita tecnologia inovadora dentro da marca, a começar pela quantidade de cabos, este carro tem 93% menos cabos que Model 3. Tal como todos os veículos Tesla, o Model Y foi concebido para ser o automóvel mais seguro da sua classe.

O Model Y garante máxima versatilidade—é capaz de transportar 7 passageiros e a respetiva carga. Os bancos da segunda fila podem ser rebatidos individualmente, criando um espaço de armazenamento flexível para esquis, mobília, bagagem e muito mais. O porta-bagagens apresenta um compartimento adicional no interior, o que facilita e agiliza as operações de carga e descarga.

Valor do Tesla Model Y custa menos de $50,000

No site em português a atualização de preço ainda não está refletida, mas na versão para os Estados Unidos este veículo custa menos de $50,000. A quebra de preço é na ordem dos $ 3.000 – uma baixa significativa no preço de um veículo que chegou ao mercado há apenas alguns meses.

A versão Performance também baixou. de relembrar que modelo está disponível em duas versões: Long Range Dual Motor AWD e Performance.

Falta agora saber se o preço será atualizado na Europa, especialmente para Portugal. Neste momento, no nosso país este veículo mantém-se nos 65 mil euros, para a versão Longe Range e 71 mil euros na versão Performance. A velocidade máxima é de 217km/h e a autonomia ronda os 505km no ciclo WLTP. O baixo centro de gravidade, a estrutura rígida da carroçaria e as amplas zonas de deformação proporcionam uma proteção inigualável.