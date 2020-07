LinkedIn processada depois ser apanhada a ler o clipboard do iOS

Com a chegada do iOS 14 da Apple, ainda que em testes, algumas realidades foram reveladas sobre as apps que ali correm. Ficou claro que algumas estão a aceder a dados dos utilizadores e a áreas onde provavelmente não deviam.

O LinkedIn foi uma das muitas apps apanhadas a ler e a copiar o clipboard do iOS 14, o que não deixou ninguém satisfeito. Agora, e dando sequência a este caso, a empresa da Microsoft está a ser processada.

iOS 13 no iPhone trouxe problemas para as apps

Para além de todas as novidades que a Apple revelou quando apresentou o iOS 14, a marca tem ainda muito mais desenvolvido e pronto a usar neste sistema. São pequenas funcionalidades que se revelam agora essenciais para os utilizadores.

De entre estas tem-se destacado a notificação que surge sempre que é detetado que uma app está a ler e copiar o clipboard do iPhone. Esta surge apenas como um alerta, para que o utilizador tenha conhecimento deste acesso aos seus dados.

Dados estavam a ser copiados do clipboard

Várias apps foram já detetadas a ter este comportamento, o que revela que podem estar assim há já vários anos. Estão a abusar dos dados dos utilizadores, sem que estes tenham conhecimento ou sequer ter autorizado.

Uma dessas apps foi o LinkedIn, que de imediato se comprometeu a atualizar a sua app para interromper este comportamento. Agora, e no seguimento desta situação, um utilizador nos EUA colocou o LinkedIn em tribunal e pretende uma compensação.

LinkedIn pode ter tido acesso a mais dados

Conforme o que é descrito, e para além do acesso aos seus dados pessoais no iOS 13, o LinkedIn pode ter obtido muitos mais dados do utilizador. É alegado que com o Universal Clipboard, também os dados de equipamentos próximos podem ter sido acedidos e copiados.

O LinkedIn alega desde o início que estes dados são apenas consultados localmente e que servem apenas para garantir a segurança. Está prometida uma nova atualização que vai corrigir este comportamento. Resta saber se o processo em tribunal agora iniciado vai ter seguimento.