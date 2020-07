Desde que o iOS 14 foi apresentado que têm surgido informações sobre apps mal comportadas. Estas passam o tempo a ler o clipboard do iPhone e assim têm acesso a informação que provavelmente não era suposto terem autorização de ler.

Estas apps necessitam de ser alteradas pelos programadores para não terem este comportamento e assim manterem os utilizadores protegidos. Depois de várias identificadas, surja agora informação que o LinkedIn e o Reddit vão mudar e assim abandonarem esta sua faceta.

São muitas as apps que se descobriu estarem a ler indevidamente o clipboard do iOS e a aceder aos dados dos utilizadores do iPhone. Este é um processo que o utilizador não consegue detetar, mas que o iOS 14 veio colocar a nu. Começou com o TikTok, mas alastrou-se a outras.

LinkedIn vai mudar em breve a sua app para iOS em breve

Sabe-se também que o LinkedIn tem o mesmo comportamento, olhando ao clipboard do iPhone. A empresa já veio entretanto reconhecer esta situação, explicando a razão pela qual tem este comportamento.

Do que é revelado, este serve apenas para comparar o que é escrito com o que está no clipboard, para evitar situações e spam. Declarou ainda que estes dados são apenas consultados localmente, não sendo enviados para a empresa. Do que se sabe, esta situação vai ser alterada numa atualização, terminando.

Reddit foi apanhado a ler o clipboard do iPhone

Também a app do Reddit foi apanhada a ter um comportamento estranho e anormal ao aceder ao clipboard do iOS. Esta app para o iPhone estará a ler os dados dos utilizadores, de forma aleatória, sempre que a app é usada.

Também neste caso já foi apresentada uma justificação. Estes dados são lidos para procurar links que tenham sido já copiados para serem publicados no site. Para muito breve está prometida uma atualização desta app para alterar este comportamento.

Há ainda um longo caminho a ser feito pelos programadores para eliminarem este acesso. Se até agora este passava despercebido, passou a estar bem visível e a alertar os utilizadores sempre que tal acontece. Resta saber é se há ou não interesse real em ser removido.