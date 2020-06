Afinal há muitas mais apps do iPhone a ler em segredo o clipboard do iOS

Com a chegada do iOS 14, ainda que em testes nos programadores, uma nova realidade foi mostrada aos utilizadores. A capacidade de alertar sempre que uma app acede ao clipboard veio revelar potenciais fugas e acessos indevidos aos dados dos utilizadores.

Até agora, a face visível deste problema é o TikTok, que foi apanhado a aceder constantemente ao clipboard, sem uma razão lógica para o fazer. Mas afinal não se limita a esta app e mais 53 apps importantes foram descobertas com o mesmo comportamento.

Controlar quem acede ao clipboarad no iOS

Há muitas novidades a chegar com o iOS 14 da Apple. A empresa dotou-o sobretudo de funcionalidades que pretendem proteger os utilizadores e os seus dados. Uma destas é a possibilidade de serem apresentados alertas sempre que o clipboard é acedido.

Esta novidade veio a revelar que a app TikTok estava estranhamente a ler esta área constantemente, quando o utilizador escrevia. Este comportamento foi rapidamente alterado, surgindo de imediato uma nova versão. A razão para tal era uma proteção anti-spam que estaria aplicada.

Há mais apps para além do TikTok

Agora, e numa entrevista dada por Tommy Mysk, foi revelado que existem igualmente mais apps com este comportamento. Este investigador de segurança revelou que em março tinha reportado mais 53 apps com comportamento similar no iOS.

Apps descobertas a lerem o clipboard do iOS Notícias ABC News – com.abcnews.ABCNews

Al Jazeera English – ajenglishiphone

CBC News – ca.cbc.CBCNews

CBS News – com.H443NM7F8H.CBSNews

CNBC – com.nbcuni.cnbc.cnbcrtipad

Fox News – com.foxnews.foxnews

News Break – com.particlenews.newsbreak

New York Times – com.nytimes.NYTimes

NPR – org.npr.nprnews

ntv Nachrichten – de.n-tv.n-tvmobil

Reuters – com.thomsonreuters.Reuters

Russia Today – com.rt.RTNewsEnglish

Stern Nachrichten – de.grunerundjahr.sternneu

The Economist – com.economist.lamarr

The Huffington Post – com.huffingtonpost.HuffingtonPost

The Wall Street Journal – com.dowjones.WSJ.ipad

Vice News – com.vice.news.VICE-News Jogos 8 Ball Pool – com.miniclip.8ballpoolmult

AMAZE!!! – com.amaze.game

Bejeweled – com.ea.ios.bejeweledskies

Block Puzzle —Game.BlockPuzzle

Classic Bejeweled – com.popcap.ios.Bej3

Classic Bejeweled HD —com.popcap.ios.Bej3HD

FlipTheGun – com.playgendary.flipgun

Fruit Ninja – com.halfbrick.FruitNinjaLite

Golfmasters – com.playgendary.sportmasterstwo

Letter Soup – com.candywriter.apollo7

Love Nikki – com.elex.nikki

My Emma – com.crazylabs.myemma

Plants vs. Zombies™ Heroes – com.ea.ios.pvzheroes

Pooking – Billiards City – com.pool.club.billiards.city

PUBG Mobile – com.tencent.ig

Tomb of the Mask – com.happymagenta.fromcore

Tomb of the Mask: Color – com.happymagenta.totm2

Total Party Kill – com.adventureislands.totalpartykill

Watermarbling – com.hydro.dipping Redes Sociais TikTok – com.zhiliaoapp.musically

ToTalk – totalk.gofeiyu.com

Tok – com.SimpleDate.Tok

Truecaller – com.truesoftware.TrueCallerOther

Viber – com.viber

Weibo – com.sina.weibo

Zoosk – com.zoosk.Zoosk Outras 10% Happier: Meditation – com.changecollective.tenpercenthappier

5-0 Radio Police Scanner – com.smartestapple.50radiofree

Accuweather – com.yourcompany.TestWithCustomTabs

AliExpress Shopping App – com.alibaba.iAliexpress

Bed Bath & Beyond – com.digby.bedbathbeyond

Dazn – com.dazn.theApp

Hotels.com – com.hotels.HotelsNearMe

Hotel Tonight – com.hoteltonight.prod

Overstock – com.overstock.app

Pigment – Adult Coloring Book – com.pixite.pigment

Recolor Coloring Book to Color – com.sumoing.ReColor

Sky Ticket – de.sky.skyonline

The Weather Network – com.theweathernetwork.weathereyeiphone

Aqui podem ser vistas apps que se julgavam ser inócuas e que principalmente não precisariam de acesso a esta área que se esperava ser reservada. Muitas esperam alterar em breve o seu comportamento, mas outras não deram nenhuma indicação sobre o seu futuro.

Dados dos utilizadores ficam expostos

Continuam ainda algumas questões que estão por responder. O que estava a ser feito com esses dados e como eram tratados pelas apps. Há igualmente a situação sobre o comportamento similar noutros sistemas, como o Android. O TikTok revelou que não o faz neste sistema, mas não se sabe nas restantes.

Se em alguns casos até se justifica este acesso, como no Chrome ou no Pixelmator, nas restantes é dúbio e estranho. A Apple poderá em breve mudar este comportamento e dar ao utilizador o controlo sobre quais as apps e quando o podem fazer.