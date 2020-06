Para além de todas as mudanças visuais que o iOS 14 vai trazer, a Apple dotou esta nova versão do seu sistema de algumas funcionalidades adicionais. Estas focam-se na segurança e na proteção do utilizador.

Uma destas mudanças está na forma como as apps acedem ao clipboard do iPhone. A cada acesso feito, o utilizador é notificado, para controlar e estar informado. Curiosamente, a conhecida app TikTok foi agora apanhada a ler constantemente esta área.

Novidades de segurança no iOS 14

As preocupações com a segurança e a privacidade têm sido uma constante para a Apple. Quer ao máximo que os seus sistemas e os seus dispositivos protejam os dados dos utilizadores, impedindo que estes sejam acedidos indevidamente.

Na continuação destes esforços, o iOS 14 trouxe várias novidades importantes. Uma delas dá agora informação aos utilizadores sempre que o seu clipboard for acedido por uma app. Esta novidade tem mostrado informação decerto útil e o mais recente a ser apanhado foi o TikTok.

TikTok apanhado a ler o clipboard sempre

Do que tem sido relatado por muitos utilizadores, esta app está constantemente ler este elemento do iOS e assim a receber dados sobre o que o utilizador guardou. O mais caricato é que a cada letra que é escrita, o TikTok recolhe informações do clipboard e guarda-as.

Não se sabe ao certo a razão para este comportamento, mas depois de relatada a situação, o TikTok viu-se na obrigação de se justificar. Segundo o que foi apresentado, esta leitura do clipboard serve para detetar situações de spam e evitá-las.

App para iPhone foi logo alterada

Outro resultado interessante desta descoberta surgiu depois. O TikTok lançou uma nova versão da sua app para iOS onde aparentemente este comportamento foi corrigido. Apesar de não se saber o que faz nos seus processos, o alerta de acesso deixou de ser apresentado.

Claro que o TikTok não é a única app com este comportamento e muitas outras foram, entretanto, descobertas. Espera-se que assim os utilizadores tenham consciência do que as apps estão a aceder, mesmo que de que forma escondida e invisível