Por muito cuidado e muita atenção que se tenha nas apps instaladas no Android, não é anormal a presença de publicidade. Esta vem principalmente de forma não controlada e é injetada por algumas apps que têm sem dúvida um comportamento indesejado.

A forma mais simples de eliminar esta publicidade é, normalmente, o remover das aplicações que a provocam. Como nem sempre são simples de detetar, deixamos algumas dicas para acabar rapidamente com a publicidade não desejada no sistema da Google.

A publicidade é um problema com vários anos no Android. Os programadores aproveitam algumas falhas deste sistema da Google para apresentar estas propagandas aos utilizadores, sem que estes as possam controlar. Sempre que possível, estas apps devem ser sobretudo removidas, para assim desaparecer com este problema.

Publicidade no ecrã do Android

Quando a publicidade surge de forma a ocupar todo o ecrã, o utilizador por norma não sabe qual a app que o está a provocar. Torna-se assim difícil detetar quem está a trazer esta ocupação indevida do smartphone e da sua utilização.

O truque, nestes casos, é verificar quais as apps abertas. Desse modo, o utilizador vai rapidamente saber quem está a ter o comportamento errado. De imediato vão poder fechar ou, de forma correta desinstalar a app. Basta carregar no seu ícone nesta área para ter em seguida, acesso às opções certas.

Lixo nas notificações do smartphone

Outro local onde por vezes é apresentada publicidade no Android é nas notificações. Estas podem vir numa mensagem, num alerta ou simplesmente numa nova notificação. Entopem a área útil e tornam-se incomodas, ao esconderem por certo informação importante.

Neste caso é mais simples de remover a app, uma vez que esta tem a sua identificação na notificação apresentada. Só precisam então de carregar no ícone da app de forma mais longa e depois escolher desinstalar. Se preferirem manter a app, podem ainda assim deslizar a notificação, carregar na configuração e depois desligar a apresentação.

Estas são formas simples e rápidas de remover publicidade mais simples e que não está permanente. Bastará na maioria dos casos remover a app, mas existem situações mais graves e que esta forma não é suficiente. Estes casos são decerto mais graves e perigosos para o utilizador, sendo necessário limpar todos os dados.