E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos uma TV OLED da Hisense, uma câmara 360º da TP-Link, falámos de diversas descobertas no mundo da ciência e de muitas novidades tecnológicas.

As atualizações do Windows 10 têm trazido processos complexos e problemáticos para os utilizadores deste sistema. A Microsoft tenta que estas sejam estáveis e livres de problemas, mas não o tem conseguido.

Para ajudar a ultrapassar estas questões, o Windows 10 tinha a possibilidade de impedir a sua instalação por um período máximo de 1 ano. Este foi agora removido e apenas dá aos utilizadores a possibilidade de as adiar por 35 dias.

São várias as estratégias que os fabricantes de TVs LCD, com retroiluminação, tentam fazer vingar quando se trata de reproduzir pretos verdadeiros. Mas não vamos criar ilusões, só a tecnologia OLED o consegue fazer, e a Hisense mostra um bom exemplo disso com a TV OLED Hisense H55O8B.

Veja a nossa análise à TV OLED Hisense H55O8B.

A relação entre a Xiaomi e a MediaTek é longa e tem-se cimentado ao longo dos anos. A MediaTek é, aliás, umas das principais fornecedoras de chips para smartphones de fabricantes chinesas.

Depois do fracasso que foi o Surge S1, informações recentes dão conta que Xiaomi e MediaTek se vão unir para criar processadores personalizados para equipar smartphones da fabricante chinesa.

As câmaras de segurança são cada vez mais usadas para segurança da habitação, para segurança das empresas e para a segurança de um variado leque de cenários. Com este tipo de recursos, consegue-se remotamente, usando um smartphone, por exemplo, definir perímetros de segurança, receber alertas e monitorizar áreas de forma muito fácil. Para isso apresentamos hoje a Tapo C200, uma câmara 360º da TP-Link que poderá ser o que a sua casa precisa ou a sua empresa.

Boa resolução, visão noturna e 360º de perímetro, podem ser trunfos a juntar ao preço deste tipo de equipamentos.

Uma estrela que brilhava 2,5 milhões de vezes a luz do nosso Sol desapareceu do céu noturno. Segundo a explicação mais plausível, é possível que a estrela tenha colapsado num buraco negro sem primeiro desencadear uma supernova. Apesar de ser um evento raro, pode acontecer mesmo no contexto de estrelas que estão a morrer.

Tal desaparecimento foi detetado pelo Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul (ESO). As observações estão a deixar os astrónomos curiosos pelo desaparecimento de uma estrela massiva, de luz azulada e instável.

De forma mais ou menos esperada, a OnePlus revelou finalmente o nome do seu novo smartphone. Não é “lite”, nem “Z”, é o OnePlus Nord. Apesar de todo o suspense, muitos não estão confiantes com aquilo que a empresa possa estar a preparar.

O CEO da empresa acabou de confirmar que o novo smartphone terá Snapdragon 765G.

A Google tem apostado em dar ao seu serviço de pesquisa muito mais do que a simples procura de páginas. De forma frequente traz outras pequenas ferramentas que o tornam ainda melhor e mais ajustado aos utilizadores.

Claro que nem todas são focadas no trabalho e na utilização intensiva e procuram trazer alguma diversão. Foi isso que a empresa agora fez, com mais um conjunto de modelos 3D para serem vistos no smartphone. Depois dos animais selvagens e do corpo humano, é agora a hora de termos os dinossauros no smartphone.

Estamos a pouco mais de um mês da revelação da nova linha Galaxy Note da Samsung. Como é habitual, o mês de agosto traz consigo esta grande novidade que dá início a mais uma temporada de grandes lançamentos.

Mesmo com a presença da COVID-19, a Samsung deverá manter a sua programação, ainda que através de um evento virtual. O que não se esperava era que surgissem já imagens deste novo modelo, ainda mais vindas da própria Samsung.

As fabricantes de smartphones estão hoje a atacar fortemente o segmento das televisões inteligentes. No caso da Xiaomi nem sequer é uma novidade, visto que a empresa já colocou no mercado várias soluções. No entanto, acaba de anunciar a sua primeira TV com ecrã OLED.

A Xiaomi Mi TV Master de 65″ OLED já é uma realidade por um preço que ronda os 1630 €.

Como já abordámos em anteriores artigos sobre os nossos submarinos da classe Tridente, estes navios têm uma grande autonomia para permanecer no mar, a qual é condicionada, sobretudo, pela capacidade de armazenamento de alimentação.

Por outro lado, quando no mar, o tempo que os submarinos conseguem permanecer isolados da atmosfera exterior pode ser de 15 ou mais dias e está dependente da sua autonomia energética, i.é, do tempo que conseguem permanecer sem recorrer ao ar exterior para carregar as suas baterias. Como é feita a gestão da qualidade do ar num submarino?

O Japão tem nas suas linhas ferroviárias os comboios mais rápidos do mundo. Apelidados de comboios-bala, estes veículos estão preparados para algumas adversidades naturais no país do sol nascente. O mais novo e mais rápido destes comboios foi lançado no passado dia 1 de julho e vem equipado com um inovador sistema, para garantir a segurança dos passageiros durante um terramoto.

Apesar de haver vários comboios de alta velocidade em linhas nipónicas, a verdade é que o N700S é o primeiro comboio na linha Tokaido Shinkansen totalmente novo em 13 anos.

Uma equipa de investigadores da Universidade de Harvard criou um tecido robótico flexível. Este equipamento foi baseado em têxteis e tem a capacidade de se autoregular, sem necessidade de ligação a dispositivos externos.

Esta tecnologia poderá ser aplicada para diversas finalidades, como por exemplo almofadas responsivas para cadeiras de rodas.

Quem compra um iPhone sabe que o valor que está a pagar é bastante alto. Contudo, também sabe que um iPhone tem uma vida mais longa e, se um dia o quiser vender como usado, não terá grandes dificuldades. De acordo com um estudo recente, o iPhone XR da Apple é o telefone que perdeu menos valor ao longo do tempo, embora estejamos a falar de um dispositivo de 2018. Nada mau para um telefone que muitos pensavam que ia ser um completo fracasso.

Assim, se tem um iPhone destes na mão, saiba que ainda o poderá vender por um excelente preço.