O mercado dos smartphones tem estado a sofrer oscilações muito diferentes do habitual. O confinamento e todos os problemas cusados pelo COVID-19 têm levado a que as vendas abrandem e que as marcas vejam as suas posições completamente alteradas.

Estas mudanças estão agora ainda mais visíveis e permitiram atingir um objetivo que há alguns anos era falado e esperado. A Huawei está neste momento a dominar o mercado dos smartphones, tendo ultrapassado a Samsung.

O mercado dos smartphones está ao rubro

Os números mais recentes, avançados pela CounterPoint, revelam uma nova realidade no mercado dos smartphones. A Samsung, uma eterna lider desta área, terá perdido o seu lugar no topo, tendo-o cedido à Huawei.

Esta era uma meta que certamente há muito era procurada pela gigante chinesa, que tem cada vez maior preponderância no mercado. Depois de ter ultrapassado a Apple, há algum tempo, conseguiu agora assumir a liderança.

Huawei bateu a Samsung e está no topo

O valor para o mês de maio é muito reduzido, mas ainda assim mostra que esta área está mesmo a mudar. Curiosamente, estes dados são referentes ao mercado global e não estão apenas focados na China, onde a Huawei domina de forma total.

Assim, e segundo a CounterPoint, a Huawei domina o mercado dos smartphones com 19,7% de quota. A Samsung tem agora menos 0,1%, atingindo os 19,6% de quota. Estes números foram mais expressivos em abril, com a Huawei a ter 21,4% e a Samsung 19% de quota.

Domina contra toda a concorrência

A Apple mantêm a terceira posição neste mercado com os seus 13%. Este valor está próximo das 3 marcas seguintes, a OPPO, a Xiaomi e a Vivo, cada uma com 8% de quota cada uma. Estas estão a crescer neste mercado e a marcar uma posição firme.

Este resultado da Huawei nos últimos 2 meses era já esperado e aguardado há algum tempo. A marca sempre apontou ao topo e esta é a prova que sobretudo mesmo com todas as adversidades e sem estar presente em alguns mercados chave consegue crescer e tornar-se a maior fabricante de smartphones.