A Apple a esta altura estará já a compilar o novo iPhone 12 que daqui a uma par de meses poderá estar a ser apresentado. Assim, alguns elementos a serem montados começam a mostrar onde a empresa de Cupertino foi investir. Segundo o conhecido analista Ming-Chi Kuo, o iPhone 12 terá um conjunto de lentes de alta tecnologia da empresa Largan.

As lentes e o módulo de câmaras parecem ser uma aposta ainda maior no novo iPhone. A fotografia e vídeo estão efetivamente na ordem do dia.

Câmara do novo iPhone 12 terá lentes premium

O próximo “iPhone 12” da Apple incluirá conjuntos de lentes “high-end” na câmara traseira para melhorar a qualidade de imagem. Segundo informações do conhecido analista Ming-Chi Kuo, a Largan fornecerá à Apple as lentes de câmara premium para os smartphones, embora a Apple tenha recebido os mesmos componentes ligeiramente mais cedo nos últimos dois anos.

A produção foi alegadamente adiada durante quatro a seis semanas na segunda metade deste ano. Como tal, este atraso poderá significar que a entrega dos iPhone caia entre agosto e outubro.

Atraso na entrega das lentes podem apontar nova data para o iPhone

Conforme pode ser lido na nota informativa de Kuo, este não menciona a razão do atraso. No entanto, as causas podem ser naturalmente derivadas da pandemia. Espera-se que a Apple ainda anuncie os iPhones em setembro, mas rumores têm afirmado que alguns modelos de iPhone poderão não ser lançados antes de outubro ou novembro.

A última nota de Kuo não especifica que tipo de lente de alta tecnologia será utilizada no iPhone 12, mas numa nota anterior afirmou que o modelo do iPhone de 6,7 polegadas apresentará múltiplas melhorias na câmara traseira, incluindo sensores maiores que captam mais luz para uma melhor qualidade de imagem.

Espera-se que a Apple lance iPhones de 6,7 e 6,1 polegadas de gama alta com câmaras de lente tripla, e iPhones de 5,4 e 6,1 polegadas de gama baixa com câmaras de lente dupla. Anteriormente, Kuo disse esperar que os iPhones de 6,1 e 5,4 polegadas entrem em produção em massa em setembro, enquanto a produção em massa no maior iPhone de 6,7 polegadas será adiada até outubro devido ao seu design mais complicado.

Portanto, o que noutros anos se esperava em setembro, este ano já derrapou até novembro. Claro, estamos apenas na esfera dos rumores.

