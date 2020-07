O iPhone XR é o telefone mais valioso do mercado

Quem compra um iPhone sabe que o valor que está a pagar é bastante alto. Contudo, também sabe que um iPhone tem uma vida mais longa e, se um dia o quiser vender como usado, não terá grandes dificuldades. De acordo com um estudo recente, o iPhone XR da Apple é o telefone que perdeu menos valor ao longo do tempo, embora estejamos a falar de um dispositivo de 2018. Nada mau para um telefone que muitos pensavam que ia ser um completo fracasso.

Assim, se tem um iPhone destes na mão, saiba que ainda o poderá vender por um excelente preço.

iPhone XR desvalorizou pouco

Embora os telefones Android tenham algumas vantagens sobre os dispositivos Apple, os smartphones da marca Cupertino ganham numa área que resulta da qualidade do seu ecossistema. Assim, os iPhone têm, com o passar dos anos, uma desvalorização muito inferior a qualquer outra marca. Por outras palavras, um telefone Android de gama alta, ao longo dos anos, tem muito menos valor comercial do que um telefone Apple.

O preço de um smartphone Samsung pode desvalorizar metade do seu valor em apenas seis meses. Contudo, isso não acontece com um iPhone. Um exemplo claro é o que encontramos num estudo recente do portal SellCell.com. Este é um site que se dedica à comparação de preços de smartphones e tem grande relevância pelos seus estudos ao nível mundial.

Segundo o portal, o iPhone XR, um dispositivo de 2018, é o telefone menos desvalorizado atualmente ou, por outras palavras, o telefone mais valioso da atualidade.

Uma aposta que mantém o seu valor com o passar dos anos

Introduzido em 2018, o iPhone XR chegou sob o olhar crítico de muitas pessoas “iluminadas”. Conforme é de lembrar, muitos pseudo-analistas vaticinaram a desgraça do dispositivo, apontando a falta de qualidade do seu ecrã e um preço “elevado”. No entanto, a realidade parece ser bem diferente.

O iPhone XR tornou-se de um dia para o outro o telefone mais vendido do mundo, a seguir apenas ao seu sucessor, o iPhone 11.

Um telefone muito equilibrado com excelente desempenho, uma câmara fotográfica notável e um design como só a marca Cupertino sabe fazer. Um smartphone que, hoje em dia, se tornou o telefone mais valioso do mundo, porque dois anos após o seu lançamento, apenas 53,2% do seu preço original foi desvalorizado. Nada mau para um telefone que se destinava a ser um fracasso.

Quanto a outros dispositivos que saíram pela altura do lançamento do iPhone XR, é surpreendente que o iPhone XS Max e XS normais tenham perdido apenas 56% do seu valor. Outra coisa muito diferente é se olharmos para os valores dos telefones Android. O Samsung Galaxy S9 caiu 76% do seu valor, bem como o Google Pixel 3 com quase 80%. Pior é o caso de smartphones de marcas como a Sony ou a LG, cujo valor de venda caiu para quase 90% do seu preço original.

Muitos utilizadores pensam que os telefones Apple são muito caros, mas o que não percebem é que se quiserem vendê-los após dois anos, terão um valor de revenda muito mais elevado do que qualquer outra marca.

Referiu Sara Cell McConomi, diretora da SellCell.

Portanto, quando compra um iPhone, além do excelente equipamento que tem em mãos, poderá pensar que um dia ele ainda lhe trará retorno na venda. E não irá perder muito. Por isso, mercados como o dos recondicionados vivem em grande parte à custa dos iPhones.

