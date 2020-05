iPhone 11 foi o smartphone mais vendido em todo o mundo no primeiro trimestre de 2020

A Apple tem estado particularmente ativa, embora longe dos parâmetros que conhecemos. O estado pandémico que envolve o planeta tem deixado o mercado dos smartphones muito aquém dos números normais. Contudo, o primeiro trimestre veio ainda eleger o iPhone 11 como o smartphone com o maior sucesso para a Apple nos dias que correm.

Após o lançamento do iPhone SE de 2020, que Tim Cook tem-no promovido como o iPhone que irá atrair utilizadores Android a entrar no ecossistema Apple. Agora, foi dado a conhecer que o iPhone 11 foi o smartphone mais vendido em todo o mundo no primeiro trimestre deste ano.

iPhone 11 bate toda a concorrência, até a barata!

As melhorias de design, juntamente com a configuração melhorada da câmara dupla e a etiqueta de preço ligeiramente inferior ajudaram o dispositivo a vender como pãezinhos quentes. A empresa de análise Canalys relata agora que o iPhone 11 foi o smartphone mais vendido no primeiro trimestre de 2020.

Este iPhone vendeu mais de 18 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2020, batendo o segundo lugar da série Redmi Note 8 por quase 10 milhões. A própria série do iPhone 11 saiu-se muito bem e ocupou três lugares no top 10. O iPhone 11 Pro Max ficou em sexto lugar, enquanto o iPhone 11 Pro ficou em décimo.

A Xiaomi tem quatro smartphones no top 10 da lista, enquanto a Samsung tem três dos seus dispositivos Galaxy A de gama baixa na lista.

Os números das vendas da série iPhone 11 são definitivamente impressionantes dado que as vendas foram dificultadas pela pandemia COVID-19 na primeira metade do trimestre na China, enquanto no final do trimestre, outros países internacionais tinham começado a fechar as portas.

As vendas estão a cair a pique neste 2.º trimestre

O que é ainda mais impressionante é que a Apple é a única marca a ter vários smartphones na lista que custam mais de 800 euros. Conforme podemos ver, a Apple vai mesmo ao ponto de ter na lista o iPhone 11 Pro Max a custar mais de 1100 euros.

Todos os outros dispositivos da Xiaomi e da Samsung são smartphones que custam entre 100 e 350 euros. O Galaxy S20 da Samsung ou mesmo o Galaxy S10 mais antigo não conseguem chegar ao top 10 da lista, sendo o Redmi Note 8 Pro da Xiaomi o dispositivo não Apple mais caro da lista.

Com a probabilidade de as vendas de smartphones diminuírem no segundo e terceiro trimestre de 2020, devido à pandemia COVID-19 e à recessão global, será interessante ver como é que as vendas da série iPhone 11 se comportam.

