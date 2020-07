As mudanças que o Windows 10 tem recebido têm alterado este sistema de forma profunda, mas não necessariamente de forma negativa. São alterações necessárias e que o tornam ainda melhor para todos os utilizadores.

Entre estas mudanças está o Edge, que já viu duas versões completamente distintas. A manter-se sempre presente está o Internet Explorer, que mesmo não sendo usado, continua a ocupar espaço e recursos neste sistema operativo. Felizmente remover este browser é simples e rápida, para quem quer.

Ainda usa o Internet Explorer?

Com tanta oferta é decerto simples aos utilizadores do Windows 10 tem um browser adaptado ao que querem e pretendem. A opção mais lógica é decerto usar o Edge, o Chrome ou o Firefox, deixando para trás o clássico deste sistema, o Internet Explorer.

Assim, torna-se dispensável ter este browser já histórico presente. Removê-lo pode ser uma vontade e a Microsoft tornou simples o processo de o remover do Windows 10. Basta remover uma opção e este desaparece de vez deste sistema operativo.

É simples remover este browser

Comecem por abrir as Definições do Windows 10 e no ecrã principal procurem a opção Aplicações. Aí dentro devem escolher o separador Aplicações e funcionalidades e depois, do lado direito da janela, escolher a opção Programas e Funcionalidades.

Isto vai abrir uma nova janela, onde estão presentes todas as apps que estão instaladas no Windows 10. Procuramos aqui uma especial da Microsoft, que não está nesta lista aqui apresentada.

Rápido no Windows 10

Está sim numa área dedicada a estes elementos internos do sistema operativo. Devem então escolher a opção Ativar ou desativar funcionalidades do Windows, o que fará abrir uma nova lista de opções dedicadas agora ao sistema da Microsoft.

Estas estão escondidas e albergam as que nem todos os utilizadores usam e que precisam para o seu dia a dia. São opções especiais e que ativam funcionalidades dedicadas a áreas muito específicas para o Windows 10.

Internet Explorer da Microsoft desaparece

Aqui dentro devem procurar a opção Internet Explorer, que deverá estar ativa nesta lista. Só precisam de desativar essa opção e concordar com o alerta que o sistema mostrar. De imediato o Internet Explorer fica marcado para ser removido do Windows 10.

Só precisam de seguidos os passos que o sistema mostrar e reiniciar o sistema, apenas para garantir que a remoção é feita de forma correta. Assim o browser antigo desaparece e dá espaço às versões mais recentes e mais preparadas. Claro que podem repetir o processo e trazer de volta o browser mais conhecido do Windows 10 e da Microsoft.