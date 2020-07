Cada vez mais utilizadores queixam-se dos consumos de bateria no iOS 13.5.1

O iOS 13.5.1 surgiu no primeiro dia de junho, para resolver um problema que permitia o acesso ao jailbeak no iPhone. A Apple apressou-se a tapar este buraco do seu sistema operativo móvel e assim impedir que este fosse quebrado.

Claro que, como é normal na marca, os utilizadores apressaram-se a atualizar para a mais recente versão, ainda que não tivesse novidades visíveis. O problema é que agora as queixas de problema de bateria acumulam-se.

Novos problemas para a Apple

A versão 13 do iOS, como sabemos, não tem estado livre de problemas, alguns deles graves e que impediam a utilização do iPhone. A Apple sempre tentou resolver estas questões, nem sempre com o sucesso esperado pelos muitos utilizadores.

Agora, a mais recente queixa parece vir da mais recente versão do iOS, a 13.5.1, que está a causar problemas de bateria para muitos utilizadores. Do que é relatado, a vida útil deste componente está a ser reduzida, em especial com o smartphone em pausa.

iOS 13.5.1 tem problemas de consumos de bateria

As queixas revelam que os consumos de bateria aumentaram de forma anormal e que o iPhone está a precisar de ser carregado de forma mais frequente. A análise feita mostra que a maioria destes consumos anormais são feitos quando o smartphone não está a ser usado.

Não se compreende a razão deste problema, uma vez que a Apple já tinha conhecimento de situações similares na versão anterior, ainda que em menor número. O normal também é que estas situações surjam nas primeiras versões e não nas que têm já esta maturidade.

Nova versão chega em breve e poderá resolver este problema

Por agora a Apple ainda não admitiu o problema e nem se sabe se estará a trabalhar nele. Há, no entanto, uma forma deste ser minimizado, ainda que com prejuízo para o utilizador. Deverá ser desligado no iOS a atividade das apps em fundo, para assim não consumirem bateria.

A boa notícia é que o iOS 13.6 deverá estar prestes a chegar, podendo resolver este problema. Estando já na terceira versão de testes, deverá ser apenas uma questão de tempo até que surja pelas mãos da Apple.